Socorro Calderón es nombrada alcaldesa de Ahome, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Con el propósito de poder estar en condiciones para participar en el proceso electoral de este año, Manuel Guillermo Chapman Moreno solicitó licencia para separarse temporalmente del cargo como presidente municipal de Ahome.

Fue en Sesión Extraordinaria realizada la tarde de ayer, en donde el ahora, alcalde con licencia pidió al cuerpo de regidores permiso para dejar el puesto a partir del día 6 de marzo hasta el día 7 de junio. Cabe recordar que Chapman Moreno se registró como aspirante a candidato a la Diputación Federal por Morena.

Una vez votado y aprobado el punto del orden del día, el funcionario con licencia dio a conocer que tiene aspiraciones de carácter política presumiendo de haber trabajado arduamente.

"He trabajado arduamente con todas mis capacidades físicas y mentales para darle solución y respuesta a las demandas, peticiones y solicitudes de los más vulnerables del municipio de Ahome, así lo he demostrado. Una vez asumida la responsabilidad en el gobierno, todo lo que me había propuesto de implementar desde la institución gubernamental para beneficio de la sociedad, establecí que se trabajara absolutamente en cada uno de los días hasta el día de hoy, no hubo, un solo día, su presidente municipal haya dejado una acción en beneficio social", indicó.

Asimismo, comentó que hay muchísima evidencia de que en todo momento se luchó por incorporar a la ciudadanía en este espíritu de transformación y cambio que ha emprendido el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Aún hay resistencia de grupos que históricamente han sido privilegiados en su exclusividad de sus intereses particulares y es por eso es desequilibrio entre los intereses personales que en este año aún tengamos una comunidad sin servicio de agua potable en uno de los municipios más ricos".

Nueva alcaldesa

Antes de retirarse del salón de Cabildo, Chapman Moreno propuso a Socorro Calderón Guillén como alcaldesa sustituta.

Ante eso, el regidor del PAS, Fernando Arce Gaxiola consideró que el que el alcalde con licencia propusiera abiertamente a Socorro Calderón como alcaldesa no debió haberse dado pues ya no estaba en condiciones.

"El alcalde con licencia dijo algo muy importante de la posibilidad de tomar decisiones libres y eso es importante, no hubo la oportunidad de que su discurso una parte me pareció justa pero por otra parte ya de incidir creo que no es correcto, una de las cosas que no se precisaron es que se iban a auto proponer cómo se está haciendo, si alguien más se quiere proponer puede hacerlo libremente, la noto (Socorro) muy contenta y está bien pero alguien más desea proponer, adelante".

Una vez votado el punto, Calderón Guillén tomó su lugar en la Sesión y agradeció a los regidores la oportunidad que se le da de tomar las riendas del municipio.

"Me siento muy feliz, tengo sentimientos encontrados, me siento sumamente complacida, estoy muy feliz, sé que voy a trabajar de la mano de cada uno de los regidores del Ayuntamiento de Ahome. He sido una mujer que ha luchado mucho en la vida", asentó.