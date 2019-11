Solalinde abandona a Sicilia: quieres marchar contra quien propone paz

México.- El sacerdote católico y activista político Alejandro Solalinde dijo que no acompañara a Javier Sicilia en su marcha a Palacio de Gobierno además lo criticó por oponerse al gobierno de AMLO, al que llamó "régimen de paz".

Javier Sicilia, es mi amigo, excelente poeta, pero pésimo como político, lamentable que haya abandonado su Movimiento en momentos difíciles

Dijo Solalinde, después de que el poeta Javier Sicilia anunciara que realizaría una caminata hacia Palacio Nacional donde además de manifestarse pretendería hablar con el presidente de México para intentar llegar a un diálogo.

La idea del poeta Sicilia es que López Obrador "tome cartas en el asunto" en materia de seguridad y cambie su estrategia.

Sin embargo, esta misma mañana en la conferencia de prensa AMLO anunció que no recibiría al poeta tras su caminata, y en cambio sería Olga Sánchez Cordero, la Secretaria de Gobernación. Además reiteró, una vez más, que la estrategia de seguridad no cambiara.

Ya anteriormente, en una carta a Julián LeBarón, Sicilia decía: "la espantosa masacre que la comunidad de los LeBarón acaba de sufrir, me hace preguntarme, ¿si no es tiempo de que el pueblo de México –del que tanto habla ahora el actual Presidente—vuelva a congregarse para sentar al poder, no a exigirle, sino a obligarlo a realizar una verdadera política de verdad, justicia y paz".

Solalinde va con la estrategia pacifista de AMLO

Alejandro Solalinde se pronunció en favor de la estrategia de la cuarta transformación, a la que aludió al decir "régimen que lucha por la paz como fruto de la justicia", palabras que ha utilizado López Obrador recordando a Benito Juárez.

Anunció desde su Twitter el sacerdote, revelando que no lo acompañaría en esta ocasión como lo había hecho antes.

Solalinde es defensor de los Derechos Humanos de los migrantes, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano.