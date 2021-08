Solicita Cabeza de Vaca a la SCJN invalidar orden de arresto en su contra

Tamaulipas.- Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador del estado de Tamaulipas, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante la que solicita que se invalide la orden de arresto que pesa en su contra desde el pasado mes de mayo por los ilícitos de operaciones con recursos de procedencia ilegal y delincuencia organizada.

El recurso impulsado por el mandatario panista se interpuso en la Comisión de Receso de la Suprema Corte durante el período de vacaciones del máximo tribunal de la república mexicana. Hasta el momento, no ha sido admitida a trámite. Corresponderá a la presidencia del órgano autónomo resolver qué procede en este particular caso.

El acuerdo publicado por la SCJN este lunes puntualiza que "una vez que de inicio el segundo período de sesiones, correspondiente al año 2021 se envie los autos a la Presidencia de esre Alto Tribunal para que se provea lo relativo al turno de este asunto".

Cabeza de Vaca promovió la controversia constitucional en contra de la Fiscalía General de la República (FGR), quien fue la que impulsó conseguir la orden de aprehensión en su contra aun y cuando no estaba claro si el mandatario estatal conservaba su fuero o no; así como también contra el juez de Distrito, Iván Zeferín Hernández, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, quien fue el que giró la orden de arresto.

Cabe mencionar que la orden de detención contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca se liberó cuando todavía no estaba claro si el tamaulipeco seguía teniendo inmunidad procesal o no, ya que, el pasado 30 de abril mientras que la Cámara de Diputados avaló quitarle el fuero constitucional al gobernador, horas más tarde el Congreso de dicha entidad aprobó no homologar el juicio de procedencia contra Cabeza de Vaca.

A pesar de ello, la FGR consiguió la orden de aprehensión contra el militante del PAN, misma que fue girada por delitos diferentes a los que los diputados federales habían sometido a votación su desafuero, pues en esa ocasión se le señalaba por defraudación fiscal.