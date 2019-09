Solicitan cancelar demanda de Zhenli 

Cd. de México, México.-El Instituto de Administración de Bienes y Activos (IABA), antes SAE, solicitó a un tribunal federal desechar la demanda con la que Zhenli Ye Gon pretende recuperar su residencia en las Lomas de Chapultepec, subastada el mes pasado en 102 millones de pesos.



Por primera vez, el organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) promovió un recurso legal para litigar contra el empresario, aunque de momento no será resuelto por un error de los responsables para turnarlo.





El IABA presentó un recurso de queja contra la decisión que tomó el pasado 27 de agosto el juez federal Augusto Octavio Mejía Ojeda, de admitir el amparo contra el aseguramiento y el abandono decretado por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el inmueble.



Sin embargo, el Noveno Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México devolvió la queja a la oficina de correspondencia común de los tribunales en la materia porque estimó que incumple con las formalidades legales para su ingreso.

La mansión que reclama el empresario Zhenli Ye Gon a la Fiscalía General de la República. | Reforma



El colegiado dijo que el recurso del instituto no está precisado correctamente conforme a la Ley de Amparo y fue remitido bajo un apartado erróneo del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.



Es decir, que esta queja debió turnarse a un tribunal colegiado en forma aleatoria -salvo que existiera algún órgano que ya hubiese conocido del caso- y no al órgano jurisdiccional que estuviera de turno, como se hizo.



Tampoco debió ser remitido como un asunto urgente que debía resolverse en 48 horas, dado que ya hay antecedentes del caso en esta instancia jurisdiccional. Es la diferencia entre haber aplicado el artículo 47 y no el 45 del citado Acuerdo General.



La queja ya está en manos de la oficina de correspondencia común de los colegiados, misma que corregirá estos errores formales y volverá a enviar el recurso al tribunal que previamente ha resuelto aspectos relacionados con la demanda de amparo de Ye Gon.



La casa de Sierra Madre 515, en las Lomas, fue asegurada el 15 de marzo de 2007 por la PGR en un cateo en el que aseguró 205 millones 564 mil 763 dólares, 17 millones 306 mil 520 pesos, 201 mil 460 euros y cantidades menores en otras monedas.



El 18 de julio de 2007, la PGR decretó el abandono y 12 años más tarde, cuando se anunció la subasta, Ye Gon promovió el amparo para tratar de recuperarla.



El empresario está preso en el Penal del Altiplano, Estado de México, acusado de importar precursores químicos desde China y proveerlos a los grupos del narcotráfico.