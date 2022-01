Solo el 20% de la Guardia Nacional tiene certificación policial

México.- A pesar de que el 28 de mayo de 2021 venció el plazo establecido por la ley para que los integrantes de la Guardia Nacional contaran con el Certificado Único Policial, hasta noviembre del año pasado solo 20 mil 995 de 100 mil 480 elementos, es decir, el 20.9 por ciento, contaba con dicha certificación, reveló una investigación de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).

No hay comprobación de perfiles

La certificación policial es el proceso mediante el cual los integrantes de las instituciones policiales se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el centro de control de confianza correspondiente para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, incluso para la detección de uso de sustancias, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia, explica el documento titulado “La certificación policial de los integrantes de la Guardia Nacional”, elaborado por Juan Manuel Rodríguez Carrillo y Miguel Ángel Barrón González.

El estudio del IBD refiere que el artículo 4.o transitorio de la Ley de la Guardia Nacional, publicado el 27 de mayo de 2019, estableció que en un plazo máximo de dos años a partir de la entrada en vigor de esta ley, “los centros de evaluación y control de confianza deberán practicar las evaluaciones a quienes hayan sido asignados para la conformación del cuerpo policial, a efecto de contar con el certificado a que se refiere el artículo 21 de la Constitución”, lo cual se cumplió el 28 de mayo de 2021. Sin embargo, hasta noviembre del año pasado, solo el 20.9 por ciento de los elementos de la Guardia Nacional se encontraban certificados, con diferentes niveles de cumplimiento entre los grados de la corporación.

Sin identificación de riesgos

De acuerdo con el artículo 97 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con esta certificación se pueden identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las funciones policiales, con el fin de garantizar la calidad de los servicios enfocándose, entre otros, en la observancia de un desarrollo patrimonial justificado, ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicoactivas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; y notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal y no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público.

Leer más: Hay mejores perfiles: rechazan militantes de MC a Roberto Palazuelos como precandidato por Quintana Roo

Además de que estipula que las corporaciones policiales solo pueden contratar al personal que cuente con la certificación policial. Pero, el 79.1 de elementos de esta Guardia Nacional no cuenta con esta identificación de factores y, por ende, se encuentran sin la certificación policial.

Tienen hasta el 2024

De acuerdo con esta investigación del IBD, pese a los plazos de tiempo antes mencionados, al no poder tener al 100 por ciento de los elementos con el certificado, el 23 de julio de 2021, mediante un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se amplió el plazo al 31 de mayo de 2024, para que los integrantes de la Guardia Nacional obtengan el Certificado Único Policial, argumentando la magnitud de los elementos que paulatinamente han ido conformando la Guardia Nacional, además de la movilidad derivada de las actividades encomendadas con motivo de la pandemia del covid-19.

Los Datos

Dice la Ley

El artículo 26, fracción II, de la Ley de la Guardia Nacional (LGN) establece que, entre algunos de los requisitos, para el ingreso y permanencia en esta institución de seguridad pública se requiere el Certificado Único Policial (CUP).

Leer más: Sin rastros de Rafael Caraveo, colaborador de la FGR en supuestos sobornos por Reforma Energética

Certificación

Asimismo, para el ingreso a la Guardia Nacional se requiere que la persona cuente con el Certificado Único Policial, expedido conforme al protocolo aprobado por el Centro Nacional de Acreditación y Control de Confianza. Este certificado deberá mantenerse actualizado durante el tiempo que la persona permanezca en la Guardia Nacional (énfasis añadido, LGN, 27/05/2019).