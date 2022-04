"Sólo me apoyan los analfabetas", AMLO llama "clasista" a Martín Moreno

CDMX.- Este jueves 14 de abril el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó contra el escritor Francisco Martín Moreno por asegurar que solo lo apoyan las personas analfabetas de la República Mexicana.

Fue en su cuenta verificada de Twitter "@lopezobrador_" donde el fundador de Morena se dijo orgulloso de que le sigan personas sin estudios y a la vez llamó "clasista" al autor de "Arrebatos carnales" y otros libros.

"Dice el clasista de Martín Moreno que a mí sólo me apoyan los analfabetas del país, lo cual, dicho sea de paso, me llena de orgullo porque, entre otras cosas, no es lo mismo educación que cultura", escribió AMLO en la red social del pajarito.

En otro mensaje López Obrador destacó que la consultora "morningconsult" lo colocó en segundo lugar de aprobación entre los líderes del mundo, sobre presidentes como Emmanuel Macron, de Francia; Pedro Sánchez, de España; Justin Trudeau, de Canadá, Joe Biden, de Estados Unidos, entre otros.

"Además, él y los seguidores del conservadurismo ramplón deberían saber que una encuesta de hoy me coloca en segundo lugar entre 21 presidentes del mundo. Ofrezco sinceras disculpas por presumir sobre este asunto", se puede leer en el tweet.

La encuesta realizada por Morning Consult ubicó a AMLO en segundo con 67 por ciento de aprobación, 26 de desaprobación y 8 de personas "sin opinión".

El primer lugar de la lista fue el Primer ministro de India Narendra Modi, quien registró 76 por ciento de aprobación, 18% de desaprobación y 5 de ciudadanos sin opinión.