"Solo un traidor entrega su país a los extranjeros": AMLO recuerda al PRI carta de López Mateos

Ciudad de México.- "El PRI tiene que definirse", dijo hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al hablar sobre la próxima votación para avalar los cambios de la Reforma Eléctrica que se aprobó en el pasado sexenio del priísta Enrique Peña Nieto.

Con el afán de concientizar a los militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el fundador de MORENA volvió a invitar, desde la conferencia de prensa La Mañanera, a los legisladores a votar libremente y no traicionar a la patria, tal cual como lo advirtió el expresidente de México Adolfo López Mateos, también priísta, en una carta que emitió el 27 de septiembre de 1960.

"Les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. ¡Ni un paso atrás!... Una cosa obvia es, México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética... pero para ello ningún extranjero necesita convertirse en accionista", se lee en la misiva.

AMLO señaló que la reforma energética que él ha promovido ahora busca "reponer un procedimiento injusto, reparar un daño que se ocasionó en el periodo neoliberal, en el cual, mediante el autoritarismo, la antidemocracia, la corrupción, se modificaban las leyes para beneficio de grupos de intereses creados".

Asimismo, dijo que todo ello fue "desde luego con el propósito de saquear de convertir bienes nacionales, bienes del pueblo, en bienes privados, transferir bienes públicos a particulares. Y modificaron prácticamente toda la constitución, esto fue lo que sucedió con la llamada reforma eléctrica", sentenció.

López Obrador señaló que su actual gobierno ha respetado los acuerdos hechos por los gobiernos antecesores, de los cuales aclaró "de 110 contratos (entregados a empresas privadas) dos están funcionando, operando, todo lo demás fue pura especulación". Este 2022, añadió, busca impedir que las privatizaciones se sigan realizando.

El presidente de México también se refirió al Partido Acción Nacional (PAN), de quienes dijo es obvio cómo votarán. "En el caso del PAN no se puede esperar mucho, no es justificación, pero el PAN surgió para defender los intereses de particulares, de empresas nacionales y extranjeras, no hay que olvidar que el PAN nace en 1939, un año de la expropiación petrolera, para oponerse la política del general Cárdenas", recordó. ç

Finalmente, AMLO volvió a invitar a los legisladores de todos los partidos políticos a votar a favor de su propuesta de reforma eléctrica "para que se corrija el absurdo y la trampa corrupta" registrada en años anteriores.