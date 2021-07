Somos "Los maléficos" para servirles: Beatriz Gutiérrez se deslinda de filtraciones por espionaje

México.- Tras revelarse que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa fueron espiados por el gobierno de Peña Nieto con el software Pegasus, Beatriz Gutiérrez Müller se deslindó de cualquier posible filtración producto del espionaje.

A través de sus redes sociales, Beatriz Gutiérrez compartió una foto donde aparece junto a AMLO, presentándose como "Los maléficos", en alusión al nombre de la lista de 207 personajes espiados por el gobierno priista.

La escritora se presentó a sí misma y el mandatario como "un par de mexicanos" que lucha por México, al tiempo que lanzó un mensaje deslindándose de cualquier grabación, imagen o material obtenido por espionaje que se difunda por cualquier medio.

"Somos «Los maléficos», para servirles. Somos un par de mexicanos que ha luchado y seguirá luchando por México, y porque México tenga un verdadero Estado de Derecho. Desde este momento me deslindo de cualquier grabación, transcripción u otro tipo de material que, bajo la ilegal obtención por la vía del espionaje, se difunda por cualquier medio o vía", escribió.

Esta es la segunda vez que Gutiérrez Müller se pronuncia sobre la polémica lista de 207 mexicanos espiados por el gobierno de Peña Nieto con el software Pegasus, pues dos días atrás declaró que no le sorprende saberlo, pero le "repugna".

La historiadora reconoció que el conocimiento público de las actividades de espionaje del gobierno peñista reveladas por la investigación "Pegasus Project" confirma sus "antiguas sospechas".

"Somos 'Los maléficos' para servirles", escribió Gutiérrez Müller. Foto: Captura de Facebook

Es sin duda importante la exhibición pública de estas prácticas que confirman nuestras antiguas sospechas. No me sorprende. Me repugna pero estamos acostumbrados", señaló.