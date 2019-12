'Somos vecinos del supremacismo blanco', afirma Ebrard

Cd. de México, México.-El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que actualmente el mundo se organiza por odios mutuos.



Al clausurar el Encuentro Latinoamericano "México ante los extremismos: el valor de la cultura frente el odio", el Canciller dijo que la nueva geografía es configurada por el odio, ni siquiera por ideologías.

"Es ver quién odia más al de junto, o cómo le hacemos para que los otros se vayan. Como si olvidáramos tantas cosas que han pasado por la humanidad por el odio", manifestó el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Se realizó con éxito la clausura del Encuentro Latinoamericano con el Homenaje de México e Iberoamérica al poeta Ernesto Cardenal, con la participación del secretario Marcelo Ebrard y la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto.



"Nosotros somos vecinos del supremacismo blanco pero también la cuenca del mediterráneo respecto a Europa, es de nunca acabar la enumeración de exclusiones que parecen organizar la convivencia política, contra toda lógica", añadió.



Ebrard afirmó que en cambio "cualquiera que esté comprometido con la realidad humana ya está en una posición radical".



Ebrard reiteró que América Latina debe de creer una idea hacia el futuro de que quiere la región.



"La voz latinoamericana cuenta. En la síntesis entre odio, la voz de lo que estamos viviendo, es otra ruta hacia el futuro, pensar en que no todas las relaciones se basan en comercio hoy se subestiman, quien piense que el mundo puede organizarse de manera distinta que no esté basado en el odio es un rebelde", dijo.



"Me dicen que es un sueño guajiro, la unidad de AL, por el disenso o el poco peso en el ámbito internacional, porque no tenemos peso porque nos falta una idea propia a futuro", agregó.