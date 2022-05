¿Somos ya un narcoestado?: Vicente Fox cuestiona a AMLO por "cuidar" criminales y evitar enfrentamientos

México.- El expresidente Vicente Fox Quesada cuestionó a AMLO sobre si México es un "narcoestado", luego de que el mandatario declaró que su gobierno también "cuida" a miembros de bandas criminales al evitar enfrentamientos, a propósito de la persecución a militares en Michoacán.

En su cuenta oficial de Twitter, Vicente Fox reaccionó a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el video donde civiles armados persiguen a soldados en Nueva Italia, Michoacán.

"SOMOS YA UN NARCOESTADO ?? Tanto y tanto amooor!!!" (sic), cuestionó Fox a AMLO en tono burlón.

En otro tuit, el expresidente de 79 años acusó a López Obrador de preferir poner "de rodillas" el Ejército Mexicano ante el crimen organizado debido a su "amasiato" o pacto con los cárteles del narco.

Esto después de que el diario Reforma dio a conocer que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) bloqueó las operaciones militares en zonas de Michoacán cuenta con narcolaboratorios para producir metanfetaminas.

"López prefiere poner al Ejercito Mexicano de rodillas y el seguir su "ama$iato" con lo$ cateles$. Somos yá un "narcoestado"??? (sic), comentó el panista.

Fox criticó a AMLO por declarar que su gobierno también "cuida" a miembros de bandas criminales. Foto: Captura de Twitter

¿Qué dijo AMLO sobre "cuidar" a criminales?

La reacción de Vicente Fox se da luego de que en La Mañanera del jueves 12 de mayo AMLO aseguró que su gobierno también debe cuidar a miembros de bandas criminales, ya que se trata de seres humanos, por lo que las Fuerzas Armadas deben evitar enfrentamientos.

Sobre la persecución de civiles armados contra militares en Michoacán, el presidente de México explicó que la Secretaría de Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional tienen "formación para evitar los enfrentamientos y que se use más la inteligencia que la fuerza", criticando a gobiernos pasados por priorizar la violencia.

"Eso cambió además porque cambamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos", expresó AMLO.

Por ello exhibió una gráfica de la Sedena sobre el número de muertos en enfrentamientos entre soldados y presuntos criminales que dejó la "guerra contra el narcotráfico" de Felipe Calderón, cuyo peor saldo se alcanzó en 2011, con mil 217 enfrentamientos que dejaron mil 412 muertos.

"Antes era distinto, eran constantes los enfrentamientos y perdían la vida presuntos militares, civiles y soldados y marinos y no les importaba a los de arriba, porque es muy fácil decir 'haga valer la autoridad', 'no me va a temblar la mano', eso decían cuando estaba la vida de por medio de otros", criticó AMLO sobre gobiernos anteriores.