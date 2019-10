Son 68 mdp lo que está bajo investigación sobre caso Issstesin

Sinaloa.- Por omisión del proceso, más de 800 millones quedaron prescritos y no fueron incluidos en la denuncia penal ante la Fiscalía del Estado, por el desvío de recursos en el Isssteesin, afirmó, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Marco Antonio Zazueta.

El diputado de Morena, detalló que, de acuerdo con el informe semestral de avance de solventaciones del proceso de fiscalicen 2017 de la ASE, se informa que son 204 millones de pesos que fueron procesados en la denuncia penal, sin embargo, en cuanto a los avances que tiene la fiscalía en relación al caso, solo se consideraron 68 millones.

“Lo que realmente está ante la Fiscalía son 68 millones, pero en el informe que nos acaba de presentar la ASE sobre le seguimiento de las acciones, viene que la denuncia es un pliego de 204 millones de pesos le cual no coincide con la denuncia que está en la fiscalía”, precisó.

El legislador, puso en duda la conformación de las carpetas de investigación y el buen proceso de investigación, que pudo haber ejecutado la Auditoría Superior del Estado, pues dejaron pasar demasiado tiempo, con la posible intención de que la demanda sea menos relevante.

“Ahora habrá que investigar porque tardaron tanto y porque no se conformaron las carpetas de investigación, es una negligencia de que no se acomodaron las carpetas y porque no se puede hacer la denuncia con los 900 millones que se observaron en la auditoria”, dijo.