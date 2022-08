"Son brothers": Layda Sansores exhibe supuestos acuerdos entre 'Alito' Moreno y Lorenzo Córdova

Adelantó que la próxima semana presentará las conversaciones completas entre 'Alito' Moreno y Lorenzo Córdova. "Se va a poner muy interesante... Con razón vemos que no determina nada favorable para nosotros, son brothers, se tratan con mucho cariño ", mencionó la morenista.

Lorenzo: "No digas, estoy convencido que a los partidos hay que fortalecerlos".

Lorenzo: "Querido presidente me dijo Gerardo (Triana) que platicó contigo, te aprecio mucho el respaldo y el acompañamiento . Urge vernos. Abrazo fuerte!".

Alito: "Muchísimas gracias hermano, nada más dime con quién lo veo directo, y este, necesito verte para que me digas cómo declarar con todo el respaldo al INE, mándame aquí unas líneas discursivas! ".

Lorenzo: "Ok".

Alito: "Adelante, vamos a apoyarte con todo . Ok, habla con René de primera, cuenta con todo nuestro apoyo. Y el otro en la reducción también del tiempo, vamos con todo, a defender al INE con todo".

Raúl Durán Periodista

