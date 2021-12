¡Son cajeros electorales! Los del INE deberían estar contando votos, no dinero: Alfredo Jalife

México.- El analista político Alfredo Jalife llamó a los consejeros del INE "cajeros electorales" por aplazar la revocación de mandato por falta de recursos, pues criticó que en lugar de contar dinero deberían estar contando votos.

En un video publicado en su canal de YouTube el 20 de diciembre de 2021, Alfredo Jalife cuestionó la decisión del INE de posponer la revocación de mandato de AMLO, pidiendo mayores recursos y certeza jurídica al gobierno federal.

El académico criticó fuertemente a los consejeros del INE por "estar de cuentachicles" con la democracia, por lo que dijo que parecen más "cajeros electorales" que consejeros electorales.

"Salieron que con el presupuesto insuficiente (...) imagínense estar de cuentachicles ahora con la democracia, esos deberían estar contando votos, no dinero, pues ya no, son monetaristas, parecen banqueros o cajeros, yo creo que son cajeros electorales más que consejeros electorales", dijo.

Recordó que los consejeros del INE alegaron que la Federación les quitó 5 mil millones de pesos de los 20 mil millones que tenían de presupuesto, una cifra que Jalife-Rahme consideró exagerada, ya que incluso rebasa el presupuesto destinado a la UNAM. El politólogo insistió en que el INE sí cuenta con los 3 mil 800 millones de pesos necesarios para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato.

"Nada más se ponen a contar que no, que les quitaron 5 mil millones de pesos por el Congreso, que ellos tenían 20 mil, es una exageración esa cifra, no puede ser que tengan más que la UNAM, es de locos, luego que ya les redujeron a 15 mil, y dicen que no les cuadra, que porque ellos nada más tienen mil 275 para esta revocación, y les faltan 2 mil 525, háganme el favor, es decir, ellos cuentan con 3 mil 800 millones par hacer la revocación de mandato", aseguró.

Alfredo Jalife le propuso a los miembros del Consejo General del INE que para ahorrar presupuesto reduzcan sus salarios a la mitad, criticando que ganan demasiado dinero, incluso más que el presidente López Obrador.

"Yo les doy ideas: que se bajen los salarios a la mitad, para empezar, no puede ser que uno de estos cajeros más que consejeros electorales gane más que el presidente de la República, esto es demencial", expresó.

El periodista le dio la razón a AMLO en que la revocación debe realizarse antes de junio de 2022, ya que no tiene sentido realizarla después de las elecciones a seis gubernaturas. Otra opción que mencionó es realizar la consulta popular al mismo tiempo que las elecciones, algo que suele hacerse en Estados Unidos, aunque está el problema de que las elecciones no son a nivel nacional.

La tensión entre AMLO y el INE se ha intensificado en los últimos días, luego de que el órgano electoral decidió posponer la revocación de mandato argumentando falta de presupuesto, a lo que Jalife señaló que está incurriendo en un desacato a la orden de la Suprema Corte.

El 22 de diciembre de 2021, la Suprema Corte le dio la razón al presidente y ordenó al INE llevar a cabo la consulta de revocación programada para abril de 2022, una decisión que AMLO celebró desde Palacio Nacional.