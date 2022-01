¡Son calumnias! Responde Loret de Mola al ser exhibido en La Mañanera de AMLO por terrenos en Tulum

México.- El periodista Carlos Loret de Mola respondió luego de ser exhibido en la conferencia matutina de AMLO, donde se aseguró que el conductor de Latinus tiene terrenos a su nombre en Tulum, Quintana Roo, donde pasaría un trazo del Tren Maya.

Durante La Mañanera, y ante la polémica de cambio de trazos del curso del Tren Maya, un reportero local de Quintana Roo, cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el mega proyecto que acaba de pasar a ser dirigido por Javier May.

El periodista de Quintana Roo Mx, aseguró que, en la ciudad de Tulum, existen terrenos a nombre diferentes familias, entre las que destacó la Loret de Mola, mismas que han obstaculizado la construcción de las vías del Tren Maya, al ser incluso ejidatarios en la región.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel acuso un tráfico inmobiliario en la zona costa de Tulum, mismo que ha permeado en la construcción del Tren Maya, pues no se termina de fijar el curso de las vías del tren.

Loret responde

Por su parte el periodista no tardó en pronunciarse ante el señalamiento, que, a pesar de haber sido por el reportero, Loret de Mola responsabilizó a AMLO de “mandarle decir” sobre la propiedad del terreno en Tulum.

Carlos Loret de Mola negó ser propietario de algún terreno en Tulum, ironizando sobre las escrituras de dichas propiedades, pues de tenerlas alguien, pidió se las hicieran llegar, para ver si realizaba un trato con el Gobierno Federal para cederlas al Tren Maya.

“Ya me mandó decir en la mañanera que tengo un terreno en Tulum. No es cierto. Es ooootra más de las mentiras y calumnias. Pero si alguien encuentra las escrituras, que por favor me las mande de volada, a lo mejor me las dejo expropiar para que pase el tren maya”, escribió Loret en Twitter.

Usuarios de la red social respondieron a Carlos Loret, indicando que, de ser así, debería vender los terrenos para el Tren Maya, pues si bien, otros han sacado “tajada” del proyecto, él también debería provechar la oportunidad.