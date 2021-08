"Son como inquisición", Mario Delgado advierte que Morena va por 'cambio' en dirigentes del INE

México.- Mario Delgado Carrillo, Presidente del Movimiento de Regeneración Nacional aceptó que la Consulta Popular no tiene la participación esperada y acusó al INE de obstaculizarla, por lo que consideró su trabajo poco imparcial.

Además, el líder de Morena afirmó que sus equipos en el Congreso de la Unión seguirán en busca de una reforma que entre otros "beneficios" al país traería consigo el cambio de autoridades en el Instituto Nacional Electoral.

Son como la inquisición, pero sus decisiones los dejan en ridículo y como promotores de la corrupción”, dijo.

En atención a los medios después de emitir su voto en una casilla de la Consulta Popular, Mario Delgado explicó que se instalaron solo la tercera parte de mesas receptaras en comparación a las urnas del pasado 6 de julio.

Tras señalar insuficiencia de casillas para votantes, destacó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no podrá participar en el ejercicio porque se encuentra en Nayarit y no le permitirán acudir a una urna especial.

"No quieren que el pueblo mande, no les gusta eso a ellos, le tienen un profundo desprecio a la voluntad popular", dijo Mario Delgado tras afirmar que no se instalaron mayor número de mesas receptoras con el "pretexto" de que implicaría mayores gastos.

Es urgente que cambiemos a esta autoridad”, externó.

Leer más: "Yo no estoy metido en eso", dijo AMLO sobre consulta popular en su paso por Nayarit

El Presidente de Morena detalló que el INE persiguió a los diputados que hablaron sobre la Consulta Popular, "cuando lo que está prohibido es propagando en medios de radio y televisión, no prensa escrita".