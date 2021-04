Son concepciones distintas: AMLO responde a Landau por dichos sobre narcotráfico en México

México.- Tras las críticas del exembajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por el tema del narcotráfico, AMLO respondió aclarando que tienen "concepciones distintas" en torno a este problema.

En La Mañanera de este 28 de abril, AMLO aseguró que él entiende a Landau, pues su concepción obedece a los intereses del gobierno estadounidense, que desearía que en México se actuara como antes de que él se convirtiera en presidente, cuando la DEA prácticamente dirigía la lucha contra los cárteles de droga.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Yo entiendo al exembajador porque, como es natural, él tiene una concepción distinta, él representa o representaba un gobierno extranjero en nuestro país, y ellos quisieran que se actuara como ellos piensan y también como era antes de que yo llegara a la presidencia", respondió.

Leer más: México producirá vacuna contra Covid-19 Sputnik-V; anuncia Marcelo Ebrard desde Rusia

El mandatario recordó que tras el "Jueves Negro" en Culiacán, Sinaloa, el 17 de octubre de 2019, el entonces presidente Donald Trump le ofreció ayuda enviando grupos para enfrentar el narco en México, una propuesta que AMLO rechazó aclarando que ese tema es un asunto interno.

En ese sentido, López Obrador explicó que la prioridad de su gobierno es atender las causas de la violencia, como lo son la pobreza y la marginación social, lo que constituye una concepción distinta a la del exembajador estadounidense.

"Entiendo que el exembajador Landau tenga esa opinión porque, en efecto, nosotros lo que tenemos como prioridad en materia de seguridad es atender las causas que originan la violencia, para nosotros lo principal es que no haya pobreza, que los jóvenes sean atendidos", expuso.

El exterminio o atender las causas

Señaló que por una parte está la concepción de buscar "resolver el problema con medidas coercitivas", atacando de frente y con violencia a los cárteles, dejando a su suerte al pueblo.

Por otra pare, la postura que AMLO defiende es que si se brinda trabajo y estudio a los jóvenes, se puede hacer frente al narcotráfico y la violencia, lo que además implica erradicar la corrupción, por lo que hizo una alusión a Genaro García Luna sin mencionar su nombre.

Que no suceda lo que pasaba antes, que el secretario de Seguridad Pública estaba al servicio de las bandas de narcotraficantes. Nosotros hemos cuidado que haya una línea divisoria, que haya frontera, delincuencia y autoridad, y antes no había eso", aseveró.

AMLO también reiteró que no quiere que haya "masacres como antes", con la injerencia de agentes extranjeros, por lo que reiteró que fue él quien tomó la decisión de liberar a Ovidio Guzmán durante el "Culiacanazo" para evitar una masacre de civiles.

"Y lo de Sinaloa, lo de Culiacán, para que no quede la menor duda, fue una instrucción que yo di porque estaba en riesgo la población y me importa más la vida de la gente", añadió, en contraposición con la concepción de EE.UU., la cual sugirió que buscaría el "exterminio".

A lo mejor en Estados Unidos piensan de otra manera, el exembajador Landau, que hay que arrasar, que hay que aplicar exterminio, masacrar; nosotros no. Tenemos una concepción distinta. Nuestro gobierno es humanista", planteó AMLO.

Reitera que la liberación de Ovidio Guzmán fue una instrucción que él dio �� "porque estaba en riesgo la población"; respeta la opinión de Landau, pero sostiene que su gobierno es humanista �� pic.twitter.com/QRTKlCnf0v — Avi ���� (@avieu) April 28, 2021

Sin embargo, el presidente de México afirmó que respeta mucho al exembajador Landau, pues "se portó muy bien", a diferencia de otros embajadores estadounidenses "que se metían hasta la cocina".

A este respecto, recordó que durante el gobierno de Felipe Calderón hubo un embajador de Estados Unidos que llegó a descalificar al Ejército para exaltar a la Marina, con quienes la DEA trabajaba estrechamente.

"Me acuerdo que, en una ocasión, que hizo una declaración de este tipo, en contra del Ejército y exaltando a la Marina, pero en contra del Ejército diciendo que el Ejército no servía y que estaba encubriendo, contrario a lo que hacían los marinos. Le contesté que no tenía por qué meterse en asuntos que sólo nos corresponden a los mexicanos", recapituló.

AMLO sostuvo que su gobierno está avanzando hacia la paz, por lo que ningún gobierno extranjero vendrá a decirle a México qué hay que hacer, recalcando que este es un país soberano e independiente, lo que supieron entender Trump y Biden, al menos hasta ahora.

"No nos van a venir a dictar del extranjero lo que tenemos que hacer, ni en esa materia ni en ninguna otra, porque México no es colonia, no es un protectorado de ningún gobierno extranjero. México es un país independiente, libre, soberano; afortunadamente, así lo entendió el presidente Trump y así lo está entendiendo el presidente Biden".

Para dar muestra del servilismo hacia EE.UU. que prevalecía, AMLO recordó que cuando Joe Biden figuraba como ganador virtual de las elecciones presidenciales, hubo mucha presión a su gobierno para felicitarlo pese a que no se había emitido el veredicto final. "Que nos iba a ir muy mal si no salíamos a felicitar antes de que se calificara la elección, porque eran muy serviles", apuntó.

Sobre Christopher Landau, el mandatario subrayó que no es una "persona mala", simplemente tiene una concepción distinta y es sincero en su pensamiento, aunque él y su gobierno no lo compartan.

No es que sea una persona mala, perversa, no, lo que dice es lo que él cree y es sincero, nada más que nosotros no coincidimos con ese pensamiento", finalizó.

¿Qué dijo Landau?

Al ser cuestionado sobre su experiencia en México, el exembajador de Estados Unidos declaró que AMLO tiene una agenda "muy ambiciosa" que prioriza programas sociales, pero en la que los cárteles del narcotráfico son más bien una "distracción", y es por ello que los deja operar.

Christopher Landau recordó que cuando ocurrió el ataque armado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Haruch, por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), él fungía como embajador y se sorprendió por la inacción del gobierno de AMLO.

Leer más: ¡Es Telmex! AMLO revela a telefónica detrás de amparos contra padrón de datos biométricos

"Nunca había habido un ataque tan descarado en el corazón de la Ciudad de México. Y, para mi sorpresa, el gobierno central mexicano básicamente no hizo nada. No dieron 'ya fue suficiente, no podemos tolerar una cosa así", indicó.

El diplomático expuso que el problema del narcotráfico preocupa tanto a México como a EE.UU., pero necesita ser atendido con urgencia, pues estimó que cerca del 40% del territorio mexicano está bajo el control de cárteles de droga.