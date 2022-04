¡Son mentirosos!: AMLO responde a senadores de USA que lo acusan de usar la FGR con fines políticos

México.- El presidente AMLO tildó de "mentirosos" a los senadores de Estados Unidos que lo acusaron de utilizar a la Fiscalía General de la República (FGR) con fines de persecución política, pidiendo al presidente Joe Biden que le ponga un alto.

Durante La Mañanera de este jueves 7 de abril, AMLO respondió a los legisladores demócratas de USA que lo denunciaron ante el secretario de Estado, Antony Blinken, y el procurador general Merrick B. Garland, acusando al presidente de México de politizar la justicia con la FGR, poniendo en peligro la independencia de las instituciones democráticas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó rotundamente los señalamientos y aseveró que los senadores estadounidenses "son mentirosos" o "están mal informados", además de minimizar la denuncia por la escasa cantidad de cuatro congresistas responsables de la denuncia. Incluso comentó que se trata de una campaña mediática debido a las elecciones en Estados Unidos.

Leer más: Acusan a AMLO en Estados Unidos de usar a la FGR para persecuciones políticas

"Son mentirosos, no es cierto. A lo mejor están mal informados. Es la campaña, es que en Estados Unidos hay elecciones. Y qué bueno que sólo son cuatro, porque cuatro golondrinas no hacen verano, pero qué voy a contestarles, nada", dijo AMLO sobre los senadores de USA.

El presidente López Obrador aclaró que no tiene vínculos con el fiscal Alejandro Gertz Manero, pues tanto la FGR como los demás órganos del Poder Judicial son autónomos.

Insistió en que con su gobierno en México actualmente hay un "auténtico Estado de Derecho", al tiempo que criticó que sus opositores viajan al extranjero para intentar "acusarlo", lo que no es del agrado de los mexicanos.

Así mismo, AMLO aseguró que su gobierno no actúa contra nadie por consigna, negando utilizar a la Fiscalía General de la República para persecuciones políticas.

"Yo no tengo ninguna vinculación más que de respeto con el fiscal Gertz Manero. Ya no es el tiempo en que el presidente daba instrucciones al Poder Judicial (...) Están desinformados, nosotros no actuamos por consigna contra nadie. Es la Fiscalía la que resuelve, y me gustaría que se resolviera todo lo más pronto posible, pero todavía hay procedimientos muy engorrosos", expresó.

En esa línea, el presidente mexicano retó a los senadores demócratas de USA de mostrar las pruebas de sus acusaciones, pues sostiene que "por lo general son denuncias sin sustento".

¿Qué dijeron los congresistas de USA sobre AMLO?

En una carta dirigida al secretario de Estado y el procurador general de Estados Unidos, los senadores demócratas Robert Menendez, Patrick Leahy, Jeffrey A. Merkley y Benjamin L. Cardin, acusaron al gobierno de AMLO de utilizar a la Fiscalía para emprender persecuciones selectivas con fines políticos.

Los estadounidenses afirmaron que, aunque la FGR es una institución autónoma, "en la práctica se ha alienado con el presidente López Obrador", con lo que ha pretendido desacreditar y silenciar a opositores políticos, así como consumar venganzas personales.

"El gobierno de López Obrador ha estado marcado por un patrón cada vez más claro de procedimientos judiciales aparentemente selectivos que se enfocan de manera desproporcionada en los críticos del gobierno", dice la carta de los demócratas.

A manera de ejemplo, citaron tres casos, entre ellos el del fiscal Gertz Manero contra su excuñada Alejandra Cuevas y la madre de ella, Laura Morán, el cual estuvo marcado por la filtración de unas llamadas telefónicas donde el fiscal interviene en el caso y exhibe tratos con ministros de la Suprema Corte.

Leer más: AMLO muestra facturas millonarias de supuesto departamento de Loret de Mola; admite error en datos

Otro ejemplo mencionado por los senadores de USA fue la persecución e intento de encarcelamiento de 31 científicos del Conacyt por presunto lavado de dinero y malversación de fondo, así como el caso contra el opositor panista Ricardo Anaya, quien según ellos es atacado por su intención de contender en las elecciones presidenciales de 2024.

En contraste, acusaron que la Fiscalía no ha realizado investigaciones serias o persecuciones contra personajes vinculados a AMLO, pese a las denuncias que existen por lavado de dinero y delitos electorales contra el secretario privado y el hermano del presidente.