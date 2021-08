Son muy tóxicos los "Nintendos" para los jóvenes: AMLO insiste en el regreso a clases presenciales

México.- Durante la conferencia Mañanera de este 06 de agosto, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador afirmó que el uso de videojuegos era muy tóxico y enajenante para los niños, niñas y adolescentes.

AMLO realizó tal afirmación como parte de sus argumentos para promover el regreso a clases presenciales en México a finales de agosto.

"Ya no podemos seguir con las escuelas cerradas, ya es mucho tiempo y afecta a los niños, a los adolescentes, a todos, la escuela es el segundo hogar", aseveró AMLO en la Mañanera realizada desde Los Cabos, en Baja California Sur.

Tras ello, afirmó que se catalogaría como una actividad "superesencial" que la educación vuelva a ser presencial en México. Esto debido a que durante la vigencia de Semáforos Rojos por los casos de Covid-19 en el país, las actividades no esenciales son suspendidas.

"La verdad, ya no podemos tener a los niños encerrados o dependiendo por entero, por completo, del Nintendo, eso es, de veras, muy tóxico", afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien es padre de cuatro hijos, de los cuales, Jesús Ernesto de 14 años de edad es a quien sigue atendiendo y observa.

Por ser menor de edad, Jesús Ernesto aún está bajo la supervisión de su madre Beatriz Gutiérrez y su padre Andrés Manuel López Obrador, y ambos han observado el comportamiento de su hijo, lo que tal vez pudiera ser un motivo por el cual hace estas afirmaciones.

"Yo soy respetuoso de todo, pero es muy enajenante estar recibiendo todo ese bombardeo de información, mucha violencia en los juegos, pero sobre todo están ensimismados y el ser humano no puede vivir así, somos eminentemente sociales, tenemos que convivir con otros y eso es lo que se logra en la escuela", argumentó el presidente mexicano.

El regreso a clases presenciales para este ciclo escolar es una iniciativa que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador lleva meses impulsando, pues ha afirmado durante todo ese tiempo que el encierro está ocasionando mucho daño emocional y social a los niños, niñas y adolescentes.

El presidente mexicano explicó que en la escuela los y las alumnas no solo aprenden lo que enseñan los maestros, si no que también asimilan las experiencias que viven o escuchan de sus compañeros o compañeras, de sus profesores y los padres y madres de familia. Experiencias que no pueden ser sustituidas, según AMLO.

"Es opcional, aunque vamos nosotros a convencer y a persuadir de que hace falta, y es opcional porque el que no quiera llevar a sus hijos a la escuela por alguna razón pues es libre", recordó el presidente de México acerca del regreso a clases presenciales en el país.

Posteriormente recordó que a nivel mundial, México y Bangladesh son los países que más han retrasado el regreso a clases presenciales, es decir, los países que han tenido las escuelas cerradas por más tiempo.

"Sí estamos a tiempo de recuperar lo que se perdió en este terreno y sobre todo lo que tiene que ver con lo social, con lo sentimental, con lo emotivo, para niños, niñas y jóvenes", finalizó AMLO sobre la necesidad de regresar a clases presenciales, después de explicar el uso prologando de los videojuegos era tóxico y enajenante.