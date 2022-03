Son rezagos de los gobiernos neoliberales: AMLO por violencia en el partido Querétaro vs Atlas

México.- AMLO aseguró que la violencia que se registró en el partido Querétaro vs Atlas es rezago de los gobiernos anteriores, pues se dedicaron a desatender al pueblo y fomentar la impunidad y la corrupción.

En la conferencia Mañanera del 07 de marzo del 2022, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador habló sobre la violencia que se registró en el Estadio Corregidora, durante el partido de Gallos Blancos contra Atlas de Guadalajara.

“Esto son rezagos de los gobiernos neoliberales anteriores, o en todo el periodo en que se apostó a la corrupción y a la impunidad, y al abandono del pueblo”, declaró AMLO sobre lo que pasó en el estadio de Querétaro.

Posteriormente replicó que su gobierno se encuentra llevando a cabo una transformación en México, apostando, con programas sociales, a erradicar una de las verdaderas causas que originan la violencia en el país, la desigualdad social.

No obstante, AMLO reconoció que este planteamiento llevará tiempo, por lo que aún no se puede decir que está fracasando en confrontar la violencia que se registra en México.

Cabe señalar que previo a realizar estas declaraciones, AMLO lamentó la violencia que se registró en el partido Querétaro vs Atlas, que se realizó durante la tarde del sábado 05 de marzo del 2022.

“Debemos de tener en cuenta ante estos hechos lamentables que se debe continuar moralizando al país”, lamentó AMLO.

Niega gobierno de AMLO muertos por violencia en partido Querétaro vs Atlas

Durante la conferencia Mañanera del 07 de marzo, el subsecretario de seguridad Ricardo Mejía, rechazó que las peleas y linchamientos que se registraron en el Estadio Corregidora, hayan dejado muertos.

Solo que hay tres personas heridas de gravedad, pero estables, y otros más hospitalizados, pero que no hay muertos.

“No hay ninguna persona muerta afortunadamente, y los aficionados que están en los hospitales, no corresponde a la realidad, no hay ninguna persona muerta, según informó el gobernador hay tres heridos graves, de carácter delicado un tanto estable, y otros tantos más que fueron hospitalizados”, declaró el subsecretario de seguridad del gobierno de AMLO.