"Son rumores”, Jaime Montes niega dejar cargo de superdelegado en Sinaloa

Culiacán.- “No tengo conocimiento, son rumores”, aseguró Jaime Montes Salas sobre lo que circuló la tarde de este martes con respecto a la supuesta separación del cargo.

Entrevistado al respecto, aclaró que desde el primer día en el que tomó protesta como funcionario federal sabía que en cualquier momento podría abandonar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, afirmó que hasta el momento, nadie le ha notificado de algún cambio.

“Los delegados fuimos llamados a formar una especie de ejército para trabajar a favor de la nueva administración que está haciendo el señor Presidente, desde ahí se nos dijo que podría ser cualquier día, cualquier tiempo o hasta el finalizar el tiempo, pero hasta la fecha y en resumidas cuentas no tengo conocimiento yo, son más que rumores”, sostuvo.

Cabe mencionar que de manera extraoficial se manejó que a partir de hoy, Montes Salas dejaba el cargo federal para tomar la dirigencia estatal de Morena y en su puesto quedaría Juan de Dios Gámez, suplente del diputado por el 13 distrito Feliciano Castro.

A pregunta expresa sobre la persona que se menciona para suplirlo, lo calificó como un buen elemento que aportaría grandes cosas a la programación de la Secretaría de Bienestar.

“Leí el nombre que se menciona y la verdad es que me daría muchísimo gusto a mi porque es un muchacho excelente que le daría continuidad a todo lo que ya tenemos y a mi, la actividad que me asigne el Presidente iré con todo el gusto y todo el entusiasmo y si no me toca, le dará gracias al señor y al Presidente de haberme permitido contribuir a todo este trabajo y a donde me mande voy a ir”, aclaró.

Por último, insistió en que hasta la tarde de hoy no tenía conocimiento de estos cambios aunque aclaró que la función que le encomiende Andrés Manuel López Obrador, habrá de asumirla.

“Esto todavía no es oficial, no he tenido conocimiento, a uno le instruyen lo que si es que desde un principio estamos para colaborar con todos los programas. Nosotros no tenemos esa información todavía, esperemos que se consoliden las cosas oficialmente o si no, nosotros seguiremos trabajando hasta el último día”, expresó.