"Son tiempos de zopilotes": AMLO contra Calderón y Fox por críticas a agresiones en refinería Dos Bocas

Aunque desmintió que hubo un muerto en la protesta de ayer en la refinería Dos Bocas, el presidente López Obrador no se pronunció sobre las agresiones de policías antimotines contra trabajadores, a quienes les lanzaron gases lacrimógenos y dispararon balas de goma, según se evidenció en fotos y videos difundidos por los propios empleados en redes sociales.

"Ya uno tiene su tiempo, la oportunidad de servir, cómo uno va a estar con desfiguros después de haber tenido la oportunidad, más en su caso (Calderón) que no ganó, bueno ya, terminó su gobierno, ya, gracias a la vida, lo hizo bien, lo hizo mal, ya, pero no, demasiado apego al poder , mucha ambición", dijo.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.