Soriana se deslinda del Frente Nacional anti-AMLO

México.- Ante las declaraciones del Frente Nacional anti-AMLO (FRENAAA), la cadena de tiendas Soriana, se ha deslindado de toda iniciativa en contra del presidente.

Esto debido a que su accionista minoritario, Pedro Luis Martín Bringas, es quien encabeza este movimiento, el cual exige que Andrés Manuel López Obrador deje su cargo para antes del 1 de diciembre.

Fue a través de un comunicado donde la organización, declaró que la grabación se realizó a título personal de Martín Bringas y que no representa la opinión de su empresa.

Explicó la organización, ser respetuosa y no tener ninguna postura política, vínculos o intereses partidistas. Dejo claro que el video no tiene relación con la compañía y no representa una postura institucional.

Usuarios llaman a boicotear la tienda

Esta situación ha tenido gran impacto en redes sociales, ya que miles de usuarios se organizan para boicotear la tienda de autoservicio por medio del Hashtag #BoicotASoriana.

Soriana, la empresa de supermercados MÁS CORRUPTA DEL PAÍS, la que ayudó a Peña, comprando votos con tarjetas para que ganara, hoy su dueño se quita la máscara y es el líder del frente ANTI-AMLO."

Los internautas recordaron las "famosas tarjetas de Soriana", las cuales fueron entregadas supuestamente a cientos de personas a cambio del voto a favor de Enrique Peña Nieto, durante las elecciones a la presidencia de la República.

#BoicotASoriana por que Las tarjetas de Soriana que cientos de personas han dicho que fueron entregadas por el PRI a cambio del voto a favor de Enrique Peña Nieto. pic.twitter.com/VweEPMfYzJ — Diego (@Diego04459398) May 9, 2020

Soriana, la empresa de super mercados MÁS CORRUPTA DEL PAÍS, la q ayudó a Peña comprando votos con tarjetas para q ganara, hoy su dueño se quita la máscara y es el líder del frente ANTI-AMLO.



Su sueño es sacar al presidente del poder, los vamos a chingar...#BoicotASoriana pic.twitter.com/YbVS38Ul6x — Don David (@Don_DavidCJ) May 9, 2020

