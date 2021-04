Sostiene AMLO que asesinato de mujeres antes no se registraba como feminicidio

México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México sostuvo nuevamente en la conferencia Mañanera que los feminicidios comenzaron a registrarse en su gobierno y por eso es que se registra el aumento durante su administración.

Fue al momento de revelar que había tres delitos que el Gobierno Federal, encabezado por AMLO, no ha podido reducir en los más de dos años de administración, que repitió la frase que le trajo mala fama con las feministas.

En la conferencia Mañanera realizada de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador reveló que el homicidio, la extorsión y el feminicidio son delitos que su administración aún no ha podido controlar.

Sobre este último delito (feminicidio) las gráficas mostradas en Palacio Nacional, han expuesto un aumento desde la llegada del presidente de la Cuarta Transformación.

"En el caso de los feminicidios es otro delito con crecimiento, sostenemos, no es evadir nuestra responsabilidad, siempre vamos a decir la verdad, sostenemos que antes no se clasificaban de esa manera, se consideraban homicidios todas las muertes, fallecimientos de mujeres, ahora no, entonces por eso se registra un incremento", declaró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Fue el pasado 30 de marzo cuando afirmó que los feminicidios comenzaron a registrarse de esa manera desde que él llegó al gobierno y culpó a esta situación, como la causante del aumento de los casos.

No obstante, el mismo 30 de marzo, se reveló que el delito de feminicidio, es decir el homicidio de una mujer en razón de género, fue añadido al Código Penal Federal en junio de 2012, es decir, pocos meses antes de que finalizara el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

El tipo penal d feminicidio fue creado en la LXI Legislatura. Atestigüé los debates en @senadomexicano p diferenciar q NO todos los asesinatos d mujeres son feminicidio. Era el último año de Calderón; lo impulsaron legisladoras del PRD. Vean las fechas del Código Penal Federal pic.twitter.com/rFWaicxHUH — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) March 30, 2021

La evidencia de la adición del delito de feminicidio al Código Penal Federal, está en la propia ley, en el Capítulo V.- Feminicidio; Artículo 325.

Una vez añadido al Código Penal Federal, este delito debió ser analizado y aprobado por los 32 Congresos estatales, para añadirlos en los códigos penales locales, donde a final de cuentas es que se realiza la investigación.

Es decir, pese a que el registro del feminicidio en el Código Penal Federal se realizó en el 2012, pasaron varios meses hasta que todos los estados de la República Mexicana aprobaran la adición de este delito a sus leyes estatales.

En ese sentido, se debe resaltar que los feminicidios son atendidos por las fiscalías generales estatales y no la Federal, las cuales no rinden cuentas a alguna institución por su pésima labor (altos índices de impunidad en la mayoría de delitos).