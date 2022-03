¡Soy demócrata! Asegura AMLO que sí votará en consulta para revocación de mandato

México.- El presidente AMLO confirmó su asistencia para votar en la consulta ciudadana para la revocación de mandato, asegurando que acudirá a la casilla que le corresponde como ciudadano demócrata.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, fue cuestionado sobre su participación en la consulta que lo podría revocar de la presidencia, asegurando que participara del ejercicio democrático, pese a las inconformidades que ha expresado por parte del Instituto Nacional Electoral.

“Sí, claro que voy como ciudadano, soy demócrata, a donde se coloque la mesa (casilla), pero ya no hablemos de eso, no me vayan a cepillar”, aseveró al mandatario desde La Mañanera realizada en el AIFA previo a su inauguración.

Gira previa a la consulta

Pese a su agenda, la cual incluye una gira por el estado de Nayarit para inaugurar un barco que promueva el ecoturismo a las Islas Marías, estará disponible para votar.

AMLO realizará su gira el 8 de abril, y viajará en el barco hasta las Islas Marías, como parte del acto de inauguración del barco que construyó la Marina Armada de México.

“Es un barco para 170 pasajeros, va a salir de Nayarit, de San Blas, a Las Islas Marías; se van a tener 120 o 150 viviendas quedarse una o dos noches y se van a tener dos ferris nuevos que van a salir de Mazatlán y de San Blas hacia las islas”, declaró AMLO.

Destacó que su visita será para asistir al complejo penitenciario, donde habrá un “paquete de excursión” que incluirá el recorrido la Isla Madre y el Museo “Muros de Agua”, que se ofrecerá por anticipado porque no se va a permitir muchos visitantes para cuidar que sea un proyecto ecoturístico, puntualizó el mandatario federal.