Soy el arma secreta de AMLO para elecciones de 2024: Ricardo Monreal

México.- El senador de Morena, Ricardo Monreal, aseguró ser el "arma secreta" del presidente AMLO para las elecciones de 2024, pues considera que él puede ser el "presidente de la reconciliación nacional".

Desde La Paz, Baja California Sur, donde acudió a una diálogo con mujeres y empresarios, Ricardo Monreal reiteró que en Morena no hay "piso parejo" para los aspirantes a las elecciones presidenciales, y aunque admitió que él no es "corcholata", se denominó como "el arma secreta" de López Obrador.

"¿No hay piso parejo?", se le preguntó, y el morenista respondió entre risas: "Yo no lo he visto, pero no me quejo, no lo he visto porque en el fondo, en el fondo, yo soy como el arma secreta del presidente. Yo soy como e tapado, pues no soy corcholata".

El coordinador de Morena en el Senado afirmó que a la gente y a AMLO les conviene que él se convierta en presidente de México, pues dice contar con la experiencia y capacidad para dialogar y dejar de lado las divisiones.

"Le conviene a... a la gente le conviene, al pueblo de México, obviamente al presidente, que yo sea su sucesor por la experiencia acumulada, por mi capacidad, porque soy un hombre sereno, prudente, con capacidad de dialogar con todos", presumió Monreal.

"Y, una vez que llegue el momento, puedo ser el presidente de la reconciliación nacional, la polarización, el desencuentro, la crispación a través de la historia nos lo ha demostrado que hemos perdido batallas, entonces ahora queremos atenuar estos efectos de (la división), queremos avanzar por el camino correcto, estoy capacitado, sé lo que debemos hacer", añadió.

El senador aclaró que no va a pelear o confrontar al presidente López Obrador, por lo que propuso que entre las "corcholatas" (Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López), se seleccione a un aspirante para que se enfrente a él en una elección interna de Morena.

Ricardo Monreal opinó que fue un error destapar con tanta antelación a las "corcholatas" de AMLO, pues lo hicieron faltando mucho tiempo para las elecciones de 2024, de manera que podría provocar fracturas al interior del partido.

Te recomendamos leer:

Tal fue el caso de los senadores morenistas del equipo de Ebrard, quienes en días recientes presentaron al dirigente de Morena, Mario Delgado, carpetas sobre la campañas personalizadas de Sheinbaum y Adán Augusto, a quienes sugirió tener cuidado ante posibles sanciones por parte del INE y el TEPJF.

"Deben de tener cuidado y también escrúpulos para que actuemos con mucha ética en este proceso que está muy adelantado", advirtió el aspirante a suceder a AMLO.