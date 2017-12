Soy hipertenso y tengo que tomar pastillas: AMLO a Meade

Ciudad de México.- Al calificar de "banal" la propuesta de José Antonio Meade, precandidato del PRI a la Presidencia, sobre aplicar exámenes de salud a los aspirantes presidenciales, Andrés Manuel López Obrador confesó que es hipertenso y debe tomar medicamentos.

"Soy hipertenso, me tengo que tomar unas pastillas”, dijo el aspirante presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT), quien también ironizó que se tiene que tomar “un coctel de pastillas diarias para que no me aumente la presión y que yo no me enoje; que no me hagan hacer corajes los de la mafia del poder; que ande yo tranquilo”.

El líder de Morena aseguró que nunca ha fumado marihuana. Foto: Archivo El Universal.

De gira por diversos municipios de la Cuenca y Sierra de Oaxaca, el fundador de Morena respondió a la prensa que nunca ha fumado marihuana.

"Nunca, nunca [fumé marihuana], y es buena para la reuma como el peyote, también", dijo.

Sobre Elba Esther Gordillo, quien dejó el reclusorio y la alianza del Panal con el PRI, López Obrador expresó que no hace leña el árbol caído y por eso no cuestiona a la maestra.

"No me meto con los finados y los muertos porque no tiene caso", afirmó López Obrador respecto a Elba Esther Gordillo. Foto: Archivo El Universal.

"Como dice la canción: la jaula aunque sea de oro, no deja de ser prisión” y dijo que respeta a quienes están en la cárcel y en los hospitales.

“No me meto con los finados y los muertos porque no tiene caso", afirmó.

Con información de El Universal.

Se reúne Meade con ex aspirantes priístas en Yucatán

Yucatán.- En su primera visita a Mérida, el precandidato del PRI a la presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, se tomó dos helados este mediodía en un establecimiento en Paseo de Montejo, con los priístas que aspiraban a la candidatura por el Gobierno de Yucatán.

Se reúne Meade con ex aspirantes priístas, ¿en heladería?. Foto: Twitter/José Antonio Meade

El ex secretario de Hacienda llegó junto con el precandidato priísta a la gubernatura, Mauricio Sahuí Rivero, caminando sobre el Paseo de Montejo en Mérida a una conocida heladeria llamada Colón y ubicada en esta importante avenida de Mérida.

En medio del calor de diciembre, nada mejor que un helado en la Sorbetería Colón, en donde se conjugan tradición y sabor. Acá estamos, en la blanca #Mérida. #PepeMeadeEnYucatán pic.twitter.com/OE05P3EPqF — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 19 de diciembre de 2017

Fue caminando desde el hotel donde se hospedó hasta el comercio de los helados donde departió con los ex aspirantes.

En el trayecto se tomó "selfies" con la gente que se le acercaba en la calle. Agentes policíacos detuvieron el tránsito para que pudiera cruzar la importante avenida del Paseo de Montejo.

Caminar las calles de #Mérida, una de las ciudades más prósperas y seguras del país, significa una oportunidad de convivir con su historia y sus tradiciones. #PepeMeadeEnYucatán pic.twitter.com/Vfq7P2LCwY — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 19 de diciembre de 2017

En la heladería lo esperaban los lideres priístas de Yucatán que no obtuvieron la candidatura: Jorge Carlos Ramírez Marín, Pablo Gamboa Miner, Roberto Rodríguez Asaf, Liborio Vidal Aguilar, Felipe Cervera Hernández, Víctor Caballero Durán y Jorge Carlos Berlín Montero.

Al llegar pidió un helado de coco, pero minutos después, por recomendación de los priístas que estaban en la mesa, probó otro de sabor naranja agria.

#Yucatán es uno de los estados con mayor potencial en todo el país, lo conozco desde que era niño. Tengo amigos acá que me han acompañado en toda mi carrera en el #ServicioPúblico. #PepeMeadeEnYucatán pic.twitter.com/aRcbN7BXUF — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 19 de diciembre de 2017

Fue una plática informal en la que hablaron de temas como el calor de Yucatán, los principales sitios turísticos, así como de educación y los distritos complicados para el PRI en las campañas políticas que habrán de realizarse en el 2018.

Con Información de: El Universal.