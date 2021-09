"Soy inocente, no tengo miedo de ser arrestado", asegura fiscal general de Morelos

México.- Uriel Carmona, el fiscal general del estado de Morelos, rechazó sentir miedo de ser aprehendido y descartó que vaya a esconderse de las autoridades mexicanas, luego de que la Cámara Baja del Congreso de la Unión determinara desechar la solicitud de desafuero en su contra al determinar que este no cuenta con inmunidad procesal.

La Fiscalía General de la República (FGR) señala a Carmona del delito de ejercicio indebido del servicio público, así como ilícitos contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Hizo hincapié en que él seguirá estando en su oficina y que, las autoridades saben dónde está ubicado su domicilio, aunado a sus diferentes medios de contacto, por lo que si lo requieren, ahí estará.

"Estoy en mi oficina, cualquier autoridad judicial que me requiera, si la Fiscalía me quiere, yo ahí estoy donde me pueden encontrar; ellos tienen mi domicilio, tienen mi dirección, tienen mi correo electrónico, tienen mi teléfono, yo no me voy a ocultar, no tengo nada de qué esconderme", señaló.

Entrevistado en el recinto del Poder Legislativo, el funcionario dio a conocer que interpondrá un recurso legal en contra de la Cámara de Diputados por haber desacatado la suspensión definitiva a su favor que impedía que emitieran una resolución sobre su caso.

El fiscal aseguró que él no ha cometido ningún delito y que el proceso en su contra es meramente un asunto político. En este sentido, afirmó ser "creyente de la Cuarta Transformación", ya que enfatizó que no miente, no roba y no traiciona.

"No soy adversario de nadie (...); sigo siendo el fiscal del estado y esto nada más implica que dejo de tener momentáneamente la protección del fuero constitucional", precisó.

No obstante, resaló que lo establecido por los diputados federal es impugnable, por lo que tendrá que usar todos los medios legales de defensa que estén a su alcance, aunque hizo énfasis en que no tiene miedo de ser capturado, pues apeló a su inocencia.

"Si se me llegara a privar de la libertad, será un acto arbitrario y seguramente los tribunales me darán la razón en su momento", sentenció Carmona.

Por último, Uriel Carmona aclaró que, en 2018, al ser confirmado como titular de la Fiscalía General de Morelos por el Congreso local, él no había acreditado las evaluaciones de control de confianza debido a que este no era un requisito determinado en la Constitución de la entidad federativa, pero tras ello cumplió con el trámite a nivel federal.