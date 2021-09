"Soy un ser humano y tengo derecho a jugar golf": Cuauhtémoc Blanco durante inundaciones en Morelos

Morelos.- Tras ser captado jugando golf durante las inundaciones en Morelos que dejaron cientos de afectados, el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, respondió a las críticas defendiendo su derecho al juego.

Mientras comunidades de cuatro municipios de Morelos sufrían los estragos de las inundaciones por el desbordamiento del río Yautepec y Laguna Seca, Cuauhtémoc Blanco se encontraba jugando golf con el empresario Arturo Elías Ayub y el exfutbolista Jorge Campos.

"Yo no le veo nada de malo, tengo una muy buena relación con Elías (Ayub) y me marcó, me vine a desayunar con él. Y soy un ser humano y tengo derecho a jugar golf, jugar pádel, jugar futbol y nada más. Lamentablemente así es la política, pero bueno, no pasa nada y nosotros seguimos trabajando", respondió el martes el gobernador de Morelos.

Blanco aseguró que su gobierno está reuniendo ayuda para los afectados por las inundaciones, y recordó que a los habitantes de Tlayacapan les regalaron colchones y despensas.

Cientos de personas resultaron afectadas por las inundaciones en Morelos. Foto: Especial

"Estamos recaudando todas las afectaciones que hay, hay un fondo para poder ayudar a la gente más necesitada, creo que si estás al pendiente, tú has visto las necesidades que hemos regresado a Tlayacapan, repartimos colchones y repartimos despensas cuando hubo estas inundaciones y vamos a seguir trabajando", dijo.

El pasado lunes se difundió en redes sociales una imagen en la que el gobernador morelense aparecía jugando golf mientras la población sufría por la inundaciones, lo que provocó numerosas críticas contra el exfutbolista en redes sociales.

Las autoridades de Yautepec, el muncipio de Morelos más afectado, dieron a conocer que al menos 500 viviendas fueron afectadas por las inundaciones del pasado fin de semana.

Otra polémica en la que se ha visto envuelto recientemente Cuauhtémoc Blanco fue la denuncia presentada en su contra ante la Fiscalía Anticorrupción de Morelos el 13 de septiembre por el abogado Enrique Paredes Soto.

Leer más: La trascendencia de las resoluciones de la SCJN sobre el aborto en México

El gobernador de Morelos se encuentra acusado de enriquecimiento ilícito y formar parte de una red de triangulación de recursos, a lo que él se defendió asegurando que el tema es un "refritito".

Con información de Reforma.