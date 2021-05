“Soy una candidata ciudadana y no vengo cargando compromisos con nadie”, asegura Lupita Jones

Baja California.- Lupita Jones Garay, candidata a la gubernatura de Baja California por el PRI, PAN y PRD, aseguró que lo que la diferencia del resto de los aspirantes en estas elecciones es que ella es una ciudadana sin ninguna atadura política, una mujer sin compromisos con otros partidos o particulares.

“Vengo yo como una candidata cien por ciento ciudadana, que no vengo cargando compromisos con ningún partido, ni con ningún particular, vengo absolutamente dedicada a desarrollar un proyecto para y por los bajacalifornianos, yo no vengo a defender o a coordinar el proyecto de alguien más, yo vengo a trabajar por los ciudadanos de Baja California, sin ningún compromiso adquirido”, sostuvo, Lupita Jones.

Va por un gabinete eficiente

La candidata de Va por Baja California se dijo con plena libertad para elegir a su equipo de trabajo, por lo que está buscando que sean personas honestas, que cuenten con el respaldo de la ciudadanía, que posean experiencia, que tengan capacidad y eficiencia en cada una de las áreas.

“Soy la única candidata que viene libre de compromisos y pensando en un proyecto integral para Baja California”, afirmó la candidata a la gubernatura de Baja California.

En ese sentido, al cuestionar a la ex Miss Universo, del por qué deberían los ciudadanos confiar en ella, su respuesta fue contundente, la avala una carrera de años de transparencia sin temas de corrupción.

“Soy una mujer con una vida, de los últimos 30 años para acá, absolutamente transparente, en donde no hay ningún tema de corrupción que yo venga arrastrando, no tengo nada oculto, soy una mujer transparente, y la gente y la ciudadanía puede confiar en eso, que siempre voy a hablar de frente”, respondió, Lupita Jones.

Jones Garay agregó que la ciudadanía siempre podrá tener la confianza de acceder a ella para poder conocer mejor sus problemas y solucionarlos, pues se dijo una mujer que está dispuesta a trabajar de la mano con los ciudadanos, para construir las mejores soluciones para su estado.

“Como se los he dicho a ellos, yo no les vengo a prometer, me vengo a comprometer” porque eso lo saben, soy una mujer comprometida con todos sus proyectos, con todas sus metas y en estos momentos mi proyecto principal y superior es Baja California”, afirmó, la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD.