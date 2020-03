Subastas de bienes incautados al crimen carecen de transparencia: PRI

Ciudad de México.-La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Lázaro denunció que el Gobierno Federal ha incurrido en falta de transparencia en cuanto a las subastas de bienes que han sido incautados al crimen organizado, en donde nadie conoce los criterios y cuánto se ha recaudado con veracidad.

El diputado Cruz Roa Sánchez dijo en tribuna que contrario a lo que marca la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, este gobierno ha impulsado diversas subastas de bienes públicos cuyos montos, destinos y ganancias no se encuentran claros.

Asimismo, explicó que es confusa la descripción orgánica del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y no se conocen los criterios y mecanismos institucionales que se están utilizando para repartir equitativamente los recursos públicos recuperados.

Por su parte, Soraya Pérez dijo que el grupo parlamentario priista no votó a favor del dictamen que reforma diversas leyes con el objetivo de adicionar al sorteo como mecanismo de enajenación de bienes público, debido a que insisten en la falta de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que aseguren que el estado mexicano pueda recuperar el valor justo de los bienes que pretende enajenar, ahora bajo esta nueva modalidad, la del sorteo.

Lamentó lo siguiente: "Nos hubiera gustado que se discutiera un nuevo mecanismo de enajenación limitado, para que el sorteo fuera usado exclusivamente en bienes que ya fueron licitados. Pero, sólo abrieron una opción en la que, sin reglas y procedimientos, se rematen los bienes del Estado".

Destacó que no se apoyo el dictamen debido a que al eliminar los valores mínimos no se puede asegurar que se va a recuperar el valor justo del bien y se están estableciendo que en todos los sorteos a realizar no haya un valor mínimo.

El dictamen mencionado fue aprobado en lo general y particular con 291 votos a favor, 143 en contra y 0 abstenciones.