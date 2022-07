¿Sucesor de AMLO? Cuauhtémoc Blanco no descarta ser candidato presidencial

Morelos.- El gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco ha pronunciado su interés por contender por la presidencia, pues dijo sueña con ser mandatario de México algún día.

Así lo informó el exseleccionado y goleador del club América al señalar que ya está en pláticas con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado para unirse al proyecto de Transformación y posiblemente buscar la presidencia en algún futuro.

Cuauhtémoc Blanco, señaló que su intención no es participar en las próximas elecciones de 2024, ya que "es muy rápido" para ello, sin embargo, reiteró su interés por ser presidente en algún momento.

“'Para presidente' no, es muy rápido o algún día, ¿por qué no?, pero es muy rápido; me han preguntado cuál de los tres (Ebrard, Sheinbaum o Adán Augusto) pero ya les dije que la gente es la que decide”, mencionó de acuerdo con medios nacionales.

También se le cuestionó sobre si le gustaría ocupar otros cargos como diputado o senador, a lo cual respondió que primero concluiría su administración en Morelos.

Quien portó el número 10 en su trayectoria futbolística señaló que 2024 será un año crucial para él ya que ahí será cunado decida si sigue su carrera política o vuelve a la cancha ahora como entrador, pues otro de sus sueños llevar a la Selección Mexicana a una copa del mundo.

También te puede interesar

“Mi objetivo es estar aquí y cuando se acerquen las elecciones tomaré una decisión, si sigo en la política o voy a otro objetivo que siempre he deseado, ser entrenador y estar algún día en algún mundial con la Selección Mexicana”.