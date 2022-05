Sucesores de AMLO son copias piratas: Brozo evidencia a Sheinbaum, Ebrard y López

Cuestionado sobre la labor de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México, AMLO reconoció que la morenista se encuentra bajo varias presiones pero su trabajo es bueno, y aprovechó para subrayar que ya no hay candidatos "tapados" como en gobiernos pasados, cuando el presidente elegía a su posible sucesor.

Recientemente, el presidente e México reiteró que Morena no tendrá "dedazo" para las elecciones de 2024, sino que serán los ciudadanos quienes elijan al candidato del partido.

Brozo advirtió que la decisión de AMLO de destapar candidatos a dos años de las elecciones "no es síntoma de que las cosas estén bien", sino que más bien evidencia la falta de logros de la 4T que sólo deja la opción de hacer campaña.

El comediante opinó el panorama ya no pinta tan favorable para la 4T, recordando cómo el presidente López Obrador presumía su "colección de corcholatas", asegurando que cualquier candidato de la 4T podría derrotar a la oposición en 2024.

" La idea de llegar fortalecidos de cara al 2024 se está volviendo un festival de tropiezos , de pifias, ¿y por qué no decirlo en inglés? Cagad@s varias, donde cada corcholata muestra sus debilidades ante un país que nomás no ve en ellos candidatos viables, sino burdas imitaciones piratas del triunfador de la elección de 2018 ", dijo Brozo sobre los posibles sucesores de AMLO.

Raúl Durán Periodista

