"Sueño con un México próspero": Ricardo Anaya desea feliz año nuevo a sus seguidores en su último video de 2021

México.- El excandidato presidencial Ricardo Anaya deseó un feliz año nuevo a sus seguidores en su último video del 2021, asegurando que sueña con un México próspero, donde la ley se cumpla y todos tengan acceso a la salud.

Con un nuevo video compartido este 30 de diciembre de 2021 en redes sociales, Ricardo Anaya recordó que todo este año estuvo opinando sobre diversos problemas del país con videos semanales. El panista afirmó que lo ha hecho con el "ánimo de contribuir", pues considera que la crítica es valiosa para encontrar soluciones.

"A lo largo de todo este año he dado mi punto de vista sobre los principales problemas del país. Lo he hecho siempre con el ánimo de contribuir a la búsqueda de soluciones (...) frente a los que creen que disentir, no estar de acuerdo, es un defecto, sostengo que la crítica es necesaria y muy valiosa cuando sirve para encontrar soluciones, por eso he publicado un video semanal durante todo este año", dijo.

Anaya agradeció a sus seguidores por su apoyo e incluso a quienes lo criticaron, pero especialmente a "quienes han interactuado y expresado su punto de vista, porque el país lo construimos entre todas y todos".

Con el 2022 en puerta, el excandidato presidencial del PAN expresó sus buenos deseos para los mexicanos y el país, deseando salud, trabajo, prosperidad y menos desigualdad en México.

"Y para el año que está por empezar, quiero desearte lo mejor: salud, felicidad, un trabajo digno y una vida mejor. Y para nuestro país, deseo que haya menos desigualdad, pero como consecuencia de que todos logramos prosperar y no porque la pobreza se ha generalizado", expresó.

Ricardo Anaya agregó que desea un México donde todos tengan acceso a la salud, donde se cumpla la ley y los opositores y órgano electoral no sean perseguidos por la justicia, en alusión a AMLO, sus tensiones con el INE y el caso que la Fiscalía General de la República abrió en su contra por presunto lavado de dinero. Por último, el panista deseó un Feliz Año Nuevo en su último video del 2021.

"Quiero un México donde el acceso a la salud esté garantizado para todos. Sueño con un México donde la ley se cumpla y los órganos de justicia no se usen para perseguir opositores y mucho menos al árbitro electoral. Quiero un México unido, un México en el que pasemos más tiempo trabajando para conseguir propósitos comunes, en vez de enfocarnos en lo que nos divide. Sueño, como ustedes, con un México próspero, seguro y en paz. De todo corazón deseo que el 2022 nos acerque a nuestros sueños. ¡Feliz Año Nuevo!", concluyó.