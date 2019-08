Sufren accidente reporteros de fuente presidencial

Oaxaca, México.- Una camioneta que transportaba a los reporteros que cubren la fuente presidencial chocó en una vialidad de Huautla de Jiménez, Oaxaca, tras concluir el acto encabezado por López Obrador.

El percance no dejó lesionados.

Por otro parte, durante su evento en un hospital rural de este municipio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha actuado de manera responsable y el Gobierno ha podido llegar a acuerdos con el magisterio disidente.

En Oaxaca, bastión de la sección 22 de la CNTE, el Mandatario federal dijo que su Administración dialogará con la CNTE y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

"Yo quiero aquí hacer un reconocimiento a que la CNTE ha actuado de manera muy responsable y estamos llegando a acuerdos para mejorar la educación pública; no va a haber represión, nunca vamos a utilizar nosotros la fuerza", indicó.

Agencia Reforma

No obstante, López Obrador hizo un reclamo a los maestros faltistas de la CNTE.

"Lo cierto es que, si no van los maestros a dar clases, está mal, no se puede ser democrático si se va a trabajar una semana de martes a jueves. No puede haber ausentismo, eso está mal", sostuvo.