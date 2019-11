Suma 17 asambleas red de Elba Esther Gordillo

Cd. de México, México.-La agrupación Redes Sociales Progresistas (RSP) acreditó este domingo su asamblea estatal número 17, de las al menos 20 requeridas, para convertirse en partido político nacional.



El evento, al que acudieron 5 mil 930 afiliados, se realizó en la Arena Itson en Ciudad Obregón, en el Municipio de Cajeme, Sonora.





El comisionado nacional de RSP, René Fujiwara Montelongo, afirmó que esta nueva organización quiere ser un partido distinto a los demás.



"Somos un partido de nueva generación que ya no se quiere organizar de manera tradicional, no queremos ser un partido de estructuras, no queremos ser un partido de tribus, no queremos ser un partido de cuadros", señaló.



"Queremos ser un partido de redes humanas, que lleguen hasta cada una de las comunidades que puedan tener ese contacto social y profundo con la gente y que puedan cambiar la forma en que se hace la política en el País".



De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional Electoral (INE), RSP cuenta con 302 mil 481 afiliados a nivel nacional a través de las asambleas y la aplicación digital.



Además de Sonora, las entidades donde no se han acreditado las asambleas son Tabasco, Querétaro, Chiapas, Campeche, Nuevo León, Durango, Hidalgo, Sinaloa, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Morelos y Michoacán.



Las organizaciones que buscan convertirse en partido político deben acreditar al menos 233 mil 945 afiliados y celebrar asambleas en por lo menos en 20 entidades con al menos 3 mil asistentes en cada una o en 200 distritos electorales con al menos 300 presentes.