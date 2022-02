Suma 18 días desaparecido Pedro Carrizales "El Mijis"; organizaciones piden informes sobre su búsqueda

San Luis Potosí.- Exdiputados del estado de San Luis Potosí, organizaciones y ciudadanos exigieron, mediante una carta dirigida a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), se hagan públicas las acciones que se han emprendido por parte de las autoridades locales para lograr localizar al exlegislador Pedro Carrizales Becerra, "El Mijis".

Fue el pasado 8 de febrero del presente año cuando se dio a conocer que, desde el 31 de enero, Carrizales se encontraba en calidad de desaparecido, siendo visto por última vez en un hotel de Saltillo, Coahuila.

En la carta dirigida a las autoridades de San Luis Potosí, los exdiputados y organizaciones manifestaron su preocupación ante la situación en la que se encuentra "El Mijis", ya que ya han pasado casi 20 días y no ha sido localizado, así como tampoco se ha esclarecido el caso.

“Gobernador, Fiscal, y demás autoridades les estamos exigiendo y levantamos nuestra voz como ciudadanos y ciudadanas, para manifestar nuestra solidaridad con la familia y exigir se informe de manera detallada las acciones que se están llevando a cabo para la pronta localización con vida del C. Pedro César Carrizales Becerra, así mismo hacemos extenso nuestro apoyo y repudio a hechos de desaparición personas en nuestro Estado, pues rechazamos seguir viviendo en un mundo que se normaliza la violencia, la impunidad, la discriminación y el racismo”, se lee en el posicionamiento público.

Esta semana, Miriam Martínez Barraz, esposa de Pedro Carrizales, le envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la cual le pidió su apoyo en la búsqueda del exdiputado de Morena.

“Hoy habla el corazón de una esposa y madre cegada por la incertidumbre, el 31 de enero del 2022 fue la última vez que lo vi, estábamos en Coahuila, sabía que iría a Nuevo León, pero las autoridades nos dicen que la última vez estuvo en Tamaulipas, éramos varios los que acompañabamos a mi esposo, Pedro Carrizales, conocido como El Mijis, hoy son 14 dias de no verlo, de no abrazarlo, de no ver florecer su sonrisa”, escribió Martínez Barraz.

El caso de la desaparición de Carrizales fue tomado por el estado de Nuevo León, entidad a donde se dirigía el exlegislador potosino, donde se abrió una carpeta de investigación. En tanto, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí informó que pidió la colaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.