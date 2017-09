Suman 478 órdenes de aprehensión por turismo electoral

Quintana Roo.- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), informó que se han cumplido 478 órdenes de aprehensión, 38 sentencias condenatorias y 7 absolutorias, en el caso del "turismo electoral" denunciado en el 2013 cuando gente del PRI fue acusada de movilizar a 6 mil ciudadanos para votar en Quintana Roo.

El titular de esa dependencia, Santiago Nieto Castillo, manifestó que todavía se encuentran muchas órdenes pendientes”. Dijo que hay casos en apelación y hay otras 69 carpetas de investigación sobre ese tema.

En relación al "turismo electoral" Nieto Castillo precisó que ocurre en comunidades marginadas, generalmente se trata de personas de comunidades rurales que son engañadas por parte de personajes políticos para movilizarlos.

Santiago Nieto Castillo. Foto: El Universal

Se ha establecido que no les pagan lo que prometieron o tampoco les dan trabajo ni ningún otro tipo de apoyo, aclaró.

La Fepade lo que busca no es criminalizar la pobreza, no es ejercer acción contra los pobres, sino encontrar a los responsables de esos hechos, de esas presuntas movilizaciones, dijo.

Ante las desigualdades, entre los que manejan los recursos en el país y los pobladores, la compra de votos es algo que acaba beneficiando a los partidos políticos porque de lo contrario no lo harían con todo lo que implica, precisó.

Consideró que en los casos en los que se descubra una red de corrupción en la adquisición y compra de votos, debe darse prisión preventiva oficiosa para los que sean los inculpados.

Nieto Castillo relató que desde 2014 han aumentado las investigaciones de presuntos delitos electorales, sobre todo los que tienen que ver con alteraciones al registro Federal de Electores y con financiamiento ilícito en las campañas políticas.

Foto: El Universal

Dio a conocer que el Estado de México, Veracruz, Quintana Roo y Chiapas son los estados con mayor número de casos por delitos electorales cometidos.

Declaró que se incrementará el patrullaje de parte de la Fepade y habrán dos vehículos de la Policía Federal para estar pendiente de acciones desde la instalación de las casillas, hasta todo lo que represente comportamientos delictivos.

Hackeo masivo al padrón del INE

De cara a los comicios de 2018, la credibilidad del INE se ha puesto de una manera poco garantizada, esto luego que en base a un avance de las investigaciones sobre la base de datos de la lista nominal de electores que se encontraba alojada en Amazon Web Service arroja que tuvo dos mil 400 accesos desde 14 direcciones IP.

El tema fue ventilado en la columna Bajo Reserva que publicó hoy El Universal.

Esto, según las lineas, quiere decir que presuntos hackers tuvieron muchas oportunidades para revisar los datos de los mexicanos inscritos en el padrón electoral.

Antecedentes

Como recordaremos la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), a cargo del fiscal Santiago Nieto, comenzó la investigación en el primer semestre de 2016 sobre esta base de datos que estaba bajo la custodia del partido Movimiento Ciudadano, encabezado por Dante Delgado.

Los hackers que lograron penetrar a la base de datos pudieron ver los nombres y las direcciones de los mexicanos inscritos en el padrón electoral, nos explican.

De acuerdo a los ventilado por Bajo Reserva, la FEPADE ha tenido que recurrir a las autoridades de Estados Unidos para contar con su colaboración y avanzar en las indagatorias, que van por buen camino.

Con rezago INE arranca año comicial

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) inició el año comicial con un rezago en la resolución de 134 procedimientos abiertos en materia de fiscalización en contra de los nueve partidos políticos nacionales y algunos locales, por irregularidades en el reporte de ingresos y egresos ordinarios y de campaña, de 2012 a la fecha.

Aunque, en lo que va del año, el INE ha impuesto multas a todos los partidos por 4.8 millones de pesos, las operaciones pendientes por aclarar también ascienden a sumas millonarias sobre las que los partidos no presentaron documentación, no aclararon el objeto partidista de los pagos; existen inconsistencias en los documentos entregados, carecen de requerimientos fiscales o no reportaron gastos que les fueron detectados, entre otras anomalías.

Imagen Ilustrativa. Foto: El Universal

Derivados de informes anuales rendidos sobre el ejercicio de los recursos de los partidos de 2012 a 2016, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE aún tiene 55 expedientes abiertos. El monto en investigación y aclaración tan sólo por estos 55 casos supera los 85 millones de pesos.

Otros 11 procedimientos pendientes están relacionados con el Proceso Electoral Federal 2011-2012, y son adicionales a los que el INE ya resolvió (con multas por 193.9 millones de pesos) sobre rebases de topes de campaña de Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) con su entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, casos Monex y rebase de topes de 154 candidatos a diputados federales de la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM).

Imagen Ilustrativa. Foto: El Universal

Sobre esa elección, el INE tiene nueve acatamientos de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pendientes de cumplir.

También están 22 casos aun sin concluir sobre irregularidades detectadas en los procesos electorales federal y locales 2014-2015, y dos casos relacionados con los comicios de 2016.

Imagen Ilustrativa. Foto: El Universal

De las elecciones apenas realizadas este 2017 aún hay 27 procedimientos pendientes y a ellos se suman 17 quejas y procedimientos que el INE inició de oficio, distintos de los mencionados, lo que da un total de 134 pendientes, más nueve acatamientos en vías de atender.

Entre los casos sobre gastos ordinarios de los partidos aún en investigación está, relativo al PRI, el origen y destino de los recursos con los que se pagaron facturas de 2015 a 2016 por 31.5 millones de pesos, la recepción de aportaciones en Baja California “de las cuales no se tiene certeza el origen lícito”, por 9.7 millones de pesos.

También sobre el tricolor se investiga pago en publicidad en sistema de Wl-F por 12.6 millones, cuyo “objeto del gasto no fue justificado”, además de erogar 3.7 millones de pesos para los festejos del 70 aniversario de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP).

En el caso del PVEM se indaga la contratación de transportación aérea realizada con dos proveedores por 5.9 millones de pesos; del PRD se revisa si reportó con veracidad 16.2 millones de pesos, pues entregó documentos extemporáneos. El PAN está en revisión por aportaciones de 3.4 millones de pesos, presuntamente hechas por servidores públicos de Guanajuato, y en Baja California “recibió la aportación de persona impedida” por 2.7 millones de pesos, además de recursos del congreso de Yucatán.

