Supera El Bronco a Zavala; lidera recaudación de firmas

México.- El gobernador de Nuevo León y también aspirante a la silla presidencial, Jaime Rodríguez ha logrado superar el 20 por ciento de las firmas requeridas por el Instituto Nacional Electoral, (INE), al igual que Margarita Zavala pero esta ultima por debajo en el número de apoyos recaudados.

Un reporte que fue ventilado permitió conocer que "El Bronco" a conseguido hasta el pasado 20 de noviembre cerca de 253 mil firmas, mientras que la ex panista ha superado las 175 mil firmas.

Margarita Zavala y "El Bronco". Foto: Especial/El Universal

Según publicó la Jornada, la tercera posición es ocupada por el senador Armando Ríos Piter con poco más de 53 mil firmas.

Pedro Ferriz de Con y “Marichuy”, están en el sótano de la recaudación ya que solo cuentan con el cinco por ciento, a unos pocos días de cumplirse el mes de iniciar esta recolección de firmas a nivel nacional.

Zavala y El Bronco "crecen" con estrategia de partidos, aseguran

El comunicador Pedro Ferriz de Con declaró que Jaime Rodríguez y Margarita Zavala están recopilando firmas con estructuras similares a las de un partido, lo cual representa una ventaja frente al resto de aspirantes. Y asimismo acusó al lNE de estar haciendo el trabajo a los partidos y al sistema, para que en las boletas no haya un verdadero independiente.

En el caso de “El Bronco” y Zavala afirmó que “están utilizando a promotores a los que les están entregando códigos, les están pagando todos los días el desempeño por el rendimiento”. Agregó que en este momento, orgánicamente, sin meter lana, él va debajo de ambos, “pero se les va a acabar la estructura a estos cuates y a sus partidos, entonces la ciudadanía va a empezar a crecer y van a ver como caballo que alcanza gana”.

Lo que tenemos que conseguir primero es que se llegue a la boleta y en el camino hay todo lo necesario, pero primero, dijo, hay que exigir al INE que abra la aplicación, en lo cual ya están de acuerdo 16 aspirantes, pues no se puede convocar a una fiesta de la democracia con candados de desconfianza y un letrero que dice “nos reservamos el derecho de admisión”.

Jaime Rodríguez y Margarita Zavala. Foto: El Universal

Ferriz aseguró que alcanzará las firmas requeridas porque cuenta con una estructura territorial de 43 mil potenciales promotores y sólo les ha llegado el código a tres mil, “¿dime si funciona una aplicación así?. El INE está viendo que se puede colar un independiente y ganar la presidencia, por eso están poniendo tantas trabas”.

En entrevista con El Universal, después de su participación ante unos 400 estudiantes, Ferriz de Con comentó que el INE amplió la fecha de registro nada más para que pudiera registrarse Margarita Zavala tras renunciar al PAN.

Y en cuanto a Jaime Rodríguez, dijo “yo confié en 'El Bronco' porque era un candidato independiente a gobernador, pero hoy me estoy dando cuenta que es un proyecto de Los Pinos, no es independiente”, y se remitió al proceso de Nuevo León, “era una figura atractiva, pero que pudo ser el Plan B del Gobierno Federal, no tengo la menor duda”.

'EL BRONCO' “PLAN B DE LOS PINOS”

Refirió que un día quedó de ver a Rodríguez Calderón después de que ganó la gubernatura; “me dijo voy a la Ciudad de México mañana, nada más que paso a Los Pinos, voy a ver al presidente Enrique Peña Nieto y luego paso a verte a tu casa”.

Pedro Ferriz de Con. Foto: El Universal

Cuando llegó, comentó, “haz de cuenta que le habían entregado las Tablas a Moisés, llegó iluminado, hablaba maravillas del presidente, ya he visto mucho mano, y ese proyecto de El Bronco a mí no me la pegan, fíjate, al único aspirante que ha recibido el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, es al Bronco, ¿tú crees que yo no he pedido citas para ver a Córdova? ¿tú crees que me ha atendido?. Le hice una demanda para abrir la aplicación, y la respuesta es que no hubo respuesta”.

Señaló que “hasta en los perros hay razas”, y pidió a los reporteros que no lo comparan con El Bronco, por ser independiente. “A mí me indigna mucho que me comparen con El Bronco, yo sí he leído, yo sí fui a la escuela, yo no pienso cortar una estación de radio de música clásica, porque a la raza no le gusta Mozart, yo no soy tan ignorante, soy un mexicano que me considero culto, capaz, preparado”..

Jaime Rodríguez. Foto: El Universal

Expuso que si “El Bronco” usa recursos públicos de Nuevo León, esto le permitirá llegar más pronto a las firmas exigidas, pero ya cuando esté en los debates será distinto. Expresó, “yo no sé si un comunicador puede ser presidente, pero un presidente tiene que ser un buen comunicador”.

Advirtió que si vence el plazo para recabar firmas y no se corrige el problema de la aplicación, se encargará de que haya millones de demandas contra el INE, por su incapacidad y dolo para impedir que pudieran los ciudadanos pudieran ejercer su derecho.

Acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de estar haciendo el trabajo a los partidos políticos y al sistema, para que no haya candidatos verdaderamente ciudadanos e independientes en los comicios del primero de julio de 2018, por lo cual demandó que se abra totalmente la aplicación para la captación de apoyos.

