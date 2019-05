Supervisará AMLO rehabilitación de refinería

Monterrey.- Al llegar a Monterrey, el Presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que la gasolina que se ofrece en Nuevo León es de buena calidad.

A pregunta expresa sobre la exigencia de tener mayor calidad en el combustible, dijo que éste es el que se compra en Estados Unidos.

"Se está ofreciendo gasolina de buena calidad, es de la que se compra en Estados Unidos, no sé si sea bueno o malo, pero el 95% de la gasolina que se compra en el extranjero se compra en Estados Unidos.

De éstos, dijo, el 95 por ciento se compran de refinerías de Estados Unidos, principalmente de Texas.

Lo que queremos es que no falte gasolina y que no aumente el precio; no van a ver gasolinazos, porque no vamos a hacer lo que hicieron los anteriores gobiernos.