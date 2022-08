Suprema Corte anula orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca

En esa ocasión, González advirtió que no había controversia que dirimir porque la legislatura estatal ya había rechazado homologar el desafuero, por lo que sólo se le podía perseguir al panista una vez terminado su sexenio.

La sentencia de la Cor te no absuelve a Cabeza de Vaca de los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que le imputan, pero la FGR deberá esperar hasta que concluya su gobierno, el próximo 30 de septiembre, para acusarlo nuevamente.

De acuerdo con Reforma, los ministros de la SCJN determinaron que no se puede ejercer acción penal contra el gobernador panista , ya que el Congreso de Tamaulipas rechazó homologar el desafuero aprobado en la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2021.

Raúl Durán Periodista

