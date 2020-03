Suprema Corte de Justicia aclara “Jueces y Magistrados sujetos a investigación”

Ciudad de México, 30 de Marzo 2020.



Con relación a la columna de opinión titulada “Pide el gobierno federal quedarse en casa un mes apunte el aumento de contagios” que contiene un el texto “Jueces y Magistrados sujetos a investigación”, publicada en el sitio web de El Debate, el 29 de marzo, se aclara lo siguiente:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene registrada en sus expedientes la Queja administrativa 118/2019, donde estén involucrados la empresa Nafta y/o el Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, que implique la investigación de jueces o magistrados.

Además, le comento que de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no está facultada para investigar a Jueces o Magistrados; no puede instruir ni resolver quejas administrativas en contra de dichos juzgadores; y no le corresponde lo concerniente a la vigilancia y disciplina de los Jueces y Magistrados Federales del país.

Lo anterior sin perjuicio de las facultades que en dichos ámbitos, en su caso, correspondan al Consejo de la Judicatura Federal.