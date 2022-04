Suprema Corte declara al Panaut inconstitucional; va contra el derecho a la privacidad

México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) al declarar inconstitucional las normas legales que lo sustentan, pues considera que viola la privacidad de los usuarios al obligarlos a entregar sus datos personales y biométricos.

En la sesión del 26 de abril de 2022, el Pleno de la Corte rechazó por mayoría de nueve votos la reforma de abril de 2021 para la creación del Panaut debido a que viola los derechos humanos a la privacidad, intimidad y protección de datos personales.

Cabe recordar que el Panaut, también conocido como padrón nacional de datos biométricos, fue propuesta por el gobierno de AMLO y aprobada por el Congreso con el objetivo de concentrar los datos de todos los usuarios de telefonía móvil de México para combatir delitos como extorsiones y secuestros.

Para su implementación, el Panaut pretendía obligar a los usuarios a otorgar datos personales como su nombre y CURP, así como sus datos biométricos, como huellas dactilares, reconocimiento facial, retina, y sería administrado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Algunos ministros de la SCJN rechazaron la existencia de un padrón de esta naturaleza y la recolección masiva de datos personales, mientras que otros sólo criticaron la manera en que fue regulado, y otros dos votaron a favor de mantener el Panaut, aunque limitándolo al registro de contratación futura de líneas de prepago de telefonía móvil, sin incluir datos biométricos.

"El decreto combatido ni siquiera precisa qué autoridades, en qué supuestos o bajo qué circunstancias o con arreglo a qué requisitos el IFT deberá otorgar el acceso a esta información a las autoridades de investigación y procuración de justicia, ni tampoco si en determinados supuestos y en cuáles podrá negarse a dicha solicitud", expuso la ministra Piña en su proyecto.

"El Panaut no resulta una medida legislativa necesaria para una sociedad democrática, pues no mantiene un equilibrio entre la necesidad de los datos en circunstancias limitadas y el debido respeto al derecho de privacidad de las personas, además de no encontrar justificación, pues las leyes ya prevén una serie de mecanismos igualmente idóneos para colaborar con las autoridades de justicia en relación con la comisión de delitos", agrega.

Cabe mencionar que los resolutivos y efectos de la sentencia de la SCJN apenas fueron votados, pero el proyecto de la ministra Piña tiene el efecto de invalidar el Panaut en su totalidad, por lo que todavía falta que se apruebe la versión final de la sentencia.

En 2021, el presidente López Obrador defendió al padrón de datos biométricos como un "registro para proteger al pueblo", criticando al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por impugnarlo y acusando a las empresas telefónicas de "hipocresía".

Por su parte, el INAI reconoció la resolución de la Suprema Corte al afirmar que el Panaut violaba los derechos a la vida privada, intimidad, datos personales, identidad e interés superior del menor.

Con información de Reforma.