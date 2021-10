Suprema Corte invalida prisión preventiva por fraude fiscal y facturas falsas

México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha invalidado la prisión preventiva oficiosa para quienes cometan delitos como fraude fiscal, uso de facturas falsas y contrabando, como lo establecía la reforma de 2019 impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Con 8 votos a favor y 3 en contra, el Pleno de la Corte declaró inconstitucional los apartados de la Ley de Seguridad Nacional (LSN) y del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que establecían la prisión preventiva para los procesados por dichos delitos fiscales.

En su intervención, el ministro presidente Arturo Zaldívar expuso que la prisión preventiva para fraudes fiscal y los demás delitos es "inconvencional" y viola los derechos humanos al ir contra el principio de presunción de inocencia, por lo que recordó la importancia del artículo 1 de la Constitución.

"No se puede ampliar simplemente el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, de tal suerte que no se trata de inaplicar la Constitución, no se trata de declarar que la Constitución que es inconvencional, sino tomarnos en serio los derechos humanos que son parte del artículo primero constitucional", dijo.

Zaldívar añadió que los jueces son libres de dictar prisión preventiva, pero esa decisión deberá justificarse en cada caso y no puede convertirse en una regla.

Según la reforma de 2019, la prisión preventiva de oficio se impondrá cuando el monto del fraude fiscal supere 3 veces la cantidad de 2 millones 898 mil 490 pesos que establece el artículo 108 del Código Fiscal, es decir, más de 8 millones 695 mil 470 pesos.

Los ministros de la Corte aún tienen pendiente resolver la constitucionalidad de incluir estos delitos fiscales en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, un punto incluido en la reforma de 2019 y que da pie a que los jueces decreten prisión preventiva obligatoria a los imputados.

Un grupo de senadores de oposición y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugnaron ante la Suprema Corte la reforma de 2019 en esta materia al considerar sus cambios como excesivos e inconstitucionales.

Al menos 8 de los 11 ministros de la SCJN les dieron la razón al dejar sin efectos las reformas al segundo párrafo del artículo 187, el párrafo tercero del artículo 256, el párrafo séptimo añadido con las fracciones I, II y III al artículo 167, así como un tercer párrafo al artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En noviembre de 2019, el Senado de la República, gracias a la mayoría de Morena, aprobó el decreto del presidente López Obrador por el que los delitos fiscales pasaban a considerarse delitos graves, ameritando prisión preventiva de oficio.

