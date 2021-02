Susana distancia, sin ser invitada a precampañas en Sinaloa

Sinaloa.- El viernes 20 de marzo del 2020, durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Gobierno federal daba a conocer la estrategia de la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia, y a la vez introdujo (pensando en la niñez) a una superheroína que llamó Susana Distancia.

La Jornada dio comienzo el 23 de marzo, y se programó que finalizara el 22 de abril; sin embargo, tuvo que ser extendida hasta el 30 de mayo, cuando finalizó oficialmente.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La jornada finalizó, mas las medidas de prevención no, y siguen vigentes hasta el día de hoy, ya que, a casi un año de distancia, la pandemia está muy lejos de ser controlada en la entidad, en el país y en el mundo, donde continúan apareciendo nuevas cepas del peligroso coronavirus.

La OMS ha advertido de la variante británica VOC 202012/01, que fue detectada en diciembre del 2020; en Sudáfrica se detectó la variante 501Y.V2; y la P.1 en Brasil. Aquí, en México, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció a finales de enero que en el estado se encontraban cuatro casos contagiados de las variantes brasileña y sudafricana.

Sin embargo, al parecer es más fuerte el deber político que el temor a contagiarse. El inicio de la temporada electoral y la actividad de aspirantes y las precampañas nos muestran que los políticos mexicanos son reticentes a dejar las viejas prácticas de un mundo antes de la pandemia.

Políticos deberían poner el ejemplo

Tomás Guevara, doctor en Sociología, señaló que con lo de la Serie del Caribe ya veremos un repunte de contagios, "pero era necesario llenar el estadio, así somos de absurdos; es increíble esto que estamos viviendo, pero más increíble que sean los políticos, que tendrían que poner la muestra", afirmó.

De acuerdo con los eventos analizados por este medio, se observa a los políticos "mostrando el músculo", dándose abrazos, palmeando la espalda —es de conocimiento popular que cuanto más suena, es que hay más cercanía con el candidato—. Usan cubrebocas, que se los quitan para la foto o conferencia.

La gente que acude a los actos a veces alcanza mascarilla con insignia del partido, y, los que no, pues usan el que traían de su casa. Sin embargo, también se ha observado a políticos como Sergio Torres y Rubén Rocha Moya saludando o entregando apoyos a población vulnerable, como adultos mayores, que no están usando cubrebocas y se arriesgan al estar en contacto con los precandidatos.

Las recomendaciones hechas por la OMS y por la Secretaría de Salud federal para evitar contagios son de una distancia de metro y medio entre personas sentadas o de pie, uso de mascarilla que cubra nariz, boca y mentón, así como evitar aglomeraciones y espacios cerrados.

En las fotografías se puede observar que estos cuatro precandidatos a la gubernatura de Sinaloa (Mario Zamora, Sergio Torres, Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén Ojeda) atienden las recomendaciones a medias o no las atienden, ya que si bien tratan de utilizar mascarilla, no siempre está bien colocada, la sana distancia no es respetada, y se acercan a personas vulnerables que no utilizan mascarillas, lo cual las pone en riesgo de contagio por Covid-19.

Contrasta que, en plena era digital, cuando la pandemia ha obligado a parte de la población a realizar pagos por medio de aplicaciones, pedir el supermercado a domicilio, así como tomar clases y trabajar de manera remota, no se hayan podido adaptar las precampañas (las campañas oficiales inician 4 de abril al 2 de junio del 2021, como lo señala el INE) de una manera segura para los propios aspirantes y para sus simpatizantes.

Culiacán nunca ha dejado de estar en semáforo epidemiológico rojo; Ahome está en rojo también, y El Fuerte, Sinaloa, Mocorito, Angostura y Navolato permanecen en semáforo naranja, de alto riesgo.

Han pagado las consecuencias

La clase política mexicana, aun en tiempos de elecciones, sigue sin ser inmune a la Covid-19, en un país que está por alcanzar los dos millones de contagios, y en donde han muerto 164 290 personas, de acuerdo con datos de Salud federal, la salud propia y ajena no está para arriesgarse.

Además del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 18 gobernadores han hecho del conocimiento público haberse contagiado, así como otras figuras de la política, entre ellas aspirantes de diferentes partidos, como el caso de Rubén Rocha, candidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa, quien hace unas semanas resultó positivo al virus en una segunda infección.

El Covid-19 ha cobrado la vida en Sinaloa del alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz; del subdelegado del Issste en el estado de Michoacán, José Manuel Mireles; del diputado Miguel Acundo González, integrante del Partido Encuentro Social (PES); del diputado Delfino López Aparicio, diputado de Morena; del senador de Morena por Tlaxcala Joel Molina Ramírez; de la coordinadora nacional del Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Nohemí Leticia Ánimas Vargas, y del subsecretario de la CDMX, Avelino Méndez.

Leer más: "La pasión se desborda" en el PRI y ocasiona aglomeraciones en eventos, afirma Jesús Valdés

Al respecto, Tomás Guevara manifestó que da tristeza ver que quienes quieren alcanzar o mantener el poder son los que están violentando las reglas de sanidad que nos han impuesto los especialistas y algunas autoridades de Salud también: "Yo agradezco que el presidente diga que es voluntario, que no hay, como en otros países, sanciones o toques de queda, aquí se hace un llamado a la conciencia, pero yo creo que somos una sociedad que no está preparada aún para eso, tenemos muy impregnado un tipo de pensamiento individualizado", afirmó Guevara.

En opinión del investigador, con este individualismo no hay un nosotros, no hay el colectivo, eso está ausente en nuestras tomas de decisión, aun cuando se trata de problemas que tienen un carácter colectivo, como este que estamos viviendo desde hace casi un año con la pandemia de Covid-19.

Tomás Guevara señaló que parece increíble que la gente siga teniendo comportamientos de esta manera: "Yo creo que llegará un momento en que vamos a tener que decir mediante estudios cuántas vidas se perdieron por ese tipo de acciones, cuánta gente perdió la vida por la irresponsabilidad".

A decir del especialista, es aún más vergonzoso que este comportamiento provenga de políticos que quieren dirigir al estado, al municipio o representar a un distrito, al igual que gran parte de la ciudadanía.

Leer más: El PAN solicitará al IEES que se eviten aglomeraciones en eventos políticos

Responsabilidad de las autoridades

El investigador Tomás Guevara considera que también ha habido irresponsabilidad de las autoridades electorales, ya que mencionó que debieron crear reglas para los eventos y no dejar todo a la simple sana distancia y el cubrebocas, que, además, no nos protege al cien por ciento: "Si alguien no lo trae y comienza a hablar, el metro y medio ya no funcionó; sin cubrebocas, estas gotas de saliva pueden llegar a recorrer hasta tres metros, o en la medida que uno hable más fuerte o grita, son siete metros".

Para el sociólogo, esto le parece increíble, que en estos tiempos se pueda ver el mitin donde está la gente con algún candidato o candidata, y está gritando, en lo suyo, en su rol de político, y olvida que esos gritos forman lo que los especialistas llaman nubes de contagio letal, porque en los lugares cerrados o sin circulación de aire las nubes son grandes, y el contagio es fatal, aseguró.

Sin embargo, aunque parezca la única, esta es solo una manera de hacer política, dijo el investigador. Hace ya una década que un investigador suizo dio un curso a los investigadores de la UAS, y se impresionó de ver cuántas veces aparecía en el periódico la fotografía del presidente y del gobernador en las páginas.

La extrañeza obedecía a que en Suiza se piensa que cuando un político o funcionario importante no está en el periódico, es porque está haciendo bien su trabajo, y no necesita de publicidad, no necesita aparecer inaugurando o entregando despensas. Este es un contraste muy grande con la realidad mexicana, porque aquí los políticos necesitan de eso, pues estar en los medios es relevante: "Esa forma de hacer política, que en la nueva normalidad tendría que modificarse, no lo estamos viendo; por el contrario, esas viejas prácticas o tradicionales de hacer campaña y de hacer política nos van a costar más víctimas y contagios, cuando no incluimos en la nueva normalidad a las prácticas políticas", aseveró.

Los Datos

Recomendación

En noviembre, el Comité Estatal de Seguridad en Salud en Baja California Sur exhortó a los partidos, así como a la ciudadanía en general, para que se abstenga de convocar y asistir a mítines o reuniones de índole política al tener en consideración que la entidad se encuentra en el nivel tres del sistema de alerta sanitaria por Covid-19, que es de alto riesgo.

Gobernadores

En Hidalgo, Tabasco, Nayarit, Querétaro, Guerrero, Tamaulipas, Sonora, Baja California, Quintana Roo, Durango, Michoacán, Yucatán, la Ciudad de México entre otros estados, se han contagiado de COVID-19 los gobernadores.