Suspenden orden de aprehensión contra Rosario Robles de forma definitiva

Previamente, en abril, un tribunal federal concluyó que el fiscal Alejandro Gertz Manero violó el debido proceso y la presunción de inocencia de Rosario Robles , por lo que le otorgó un amparo para que el funcionario no haga más declaraciones públicas sobre el proceso en su contra.

A principios de julio pasado, la exfuncionaria obtuvo un amparo para anular la sentencia que la inhabilitaba para cargos públicos por 10 años por presuntamente no haber informado sobre una cuenta de 2 mil pesos en su declaración patrimonial, la cual "jamás tuvo un movimiento y que incluso fue cancelada por el propio banco".

Cabe recordar que la defensa de Robles ha acusado a la Fiscalía de violar sus derechos humanos y su debido proceso, pues sostiene que los delitos que le imputan no ameritan prisión preventiva, además de negarle en múltiples ocasiones la libertad condicional bajo el argumento de riesgo de fuga.

Expertos señalaron que el hecho de que la FGR no ejecutara la orden de captura contra Rosario Robles impidió que iniciara su juicio por el caso, una presunta irregularidad que ha prolongado indefinidamente la estadía de la exfuncionaria en prisión.

La defensa de la exfuncionaria tramitó un amparo contra la legalidad de la orden de aprehensión y la acusación, por lo que la orden ya no se puede ejecutar debido a que el Juzgado 14 de Distrito en Materia de Amparo Penal en la Ciudad de México la suspendió definitivamente.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.