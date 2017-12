TEPJF: 283 municipios podrán recabar firmas en papel

México.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) por la que se resolvió que en 283 municipios será posible recabar respaldos para aspirantes a candidatos independientes en papel, sin necesidad de emplear la aplicación para dispositivos móviles.

La aspirante a candidata independiente a presidenta, Wendolin Gutiérrez Mejía, impugnó la negativa del INE de incluir entre esos municipios otros 117 (en total 400), que fueron catalogados en el decreto del 22 de enero de 2013 como los ayuntamientos donde se aplicaría la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Foto: El Universal

Ese listado deriva de una política pública para combatir la pobreza alimentaria, no para articular una función propia del INE que a partir de datos objetivos resolvió que procedía la excepción en 283 municipios.

El pasado 29 de noviembre el TEPJF resolvió un recurso similar promovido por la también aspirante María de Jesús Patricio y en ambos casos determinó que está resguardada la garantía de los aspirantes a solicitar la excepción en el uso del aplicativo móvil en todos los municipios donde presenten pruebas de que existen dificultades para usar esa tecnología.

Foto: El Universal

Cumplidas quejas de independientes por uso de app: TEPJF

El pasado 16 de noviembre el DEBATE publicó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó la impugnación promovida por el aspirante a candidato presidencial independiente, Pedro Ferriz de Con, mediante la que buscaba que cualquier ciudadano pudiera usar la aplicación móvil para emitir su firma de respaldo.

De acuerdo a los magistrados, el acuerdo emitido por el Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 8 de noviembre mediante el cual resolvió que en 283 ayuntamientos marginados se puedan colectar avales en papel, sin usar la aplicación móvil y se ampliaron las fechas para el acopio de esos apoyos, ya “se dio respuesta” a lo solicitado por el comunicador.

Foto: El Universal

Ferriz ha solicitado que no sea necesario que una persona que desee emitir su respaldo para que un independiente aparezca en la boleta sea registrado como auxiliar para contar con una clave que le permita descargar la aplicación móvil.

El pasado lunes, luego de que el INE confirmó que no es irregular que un aspirante difunda públicamente claves asignadas a auxiliares para que cualquier persona descargue la aplicación y emita su firma, el uso del dispositivo se liberó para las personas interesadas en dar su firma.

Foto: El Universal

¿Desencuentro entre el TEPJF y el INE?

El pasado 11 de noviembre el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, aseguró que no existe desencuentro entre este el máximo órgano electoral del país y el Instituto Nacional Electoral (INE) debido a que cada institución tiene una encomienda y tienen distintos roles constitucionales y distintas atribuciones.

“Efectivamente, somos instituciones cuyas funciones en común son velar por la legalidad, por la transparencia y por la certeza del proceso electoral mexicano y así está construida la arquitectura electoral mexicana, de tal forma que unos ejecuten y otros revisemos lo ejecutado”, señaló al clausurar los trabajos de la Primera Sesión Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral.

Foto: El Universal

Al iniciar su intervención, el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello manifestó, a nombre del INE, una enérgica condena a las amenazas que en redes sociales se han vertido en días recientes en contra de la magistrada de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, las cuales calificó como actuaciones absolutamente inaceptables en un contexto democrático.

“Desde este espacio, si se me permite, plantear a nombre propio y del Instituto Nacional Electoral, una condena a todo acto de intimidación y de violencia contra cualquier instancia electoral. Son actos inaceptables en una democracia y, sobre todo, son actos de intimidación que no pueden no tener un pronunciamiento colectivo en contra”, sostuvo.

Foto: El Universal

Ante este pronunciamiento, el magistrado Vargas Valdez manifestó que esa preocupación también está en el ámbito personal de la magistrada Soto Fregoso como mujer, como madre de familia, como profesionista, pero, sobre todo, recalcó que “esa tiene que ser la visión con la cual se tienen que atender todos aquellos actos de presión o de otra índole, que tengan como intención afectar la independencia de los jueces en esta materia”.

Durante su participación, el consejero Córdova Vianello, señaló que en materia de justicia electoral, la multiplicidad de enfoques “nos recuerda una y otra vez que es indispensable que todo sistema democrático cuente con la presencia de órganos imparciales en donde se resuelvan las controversias que inevitablemente surgen en las contiendas políticas”.

Foto: El Universal

Para impartir justicia, dijo, se requiere que las autoridades electorales tomen distancia y se coloquen literalmente frente a los actores de las contiendas.

“La fuerza de un sistema electoral no radica en la ausencia de conflictos, controversias o incluso la presencia de eventuales irregularidades, sino que disponga de mecanismos para resolverlos, mecanismos conocidos, ciertos, pactados, reconocidos y establecidos en la Constitución y en las leyes, para que todos los conflictos electorales encuentren cauces de solución institucional y legal”, apuntó Córdova Vianello.

Red Mundial de justicia Electoral

Al clausurar los trabajos de la Primera Asamblea Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral, el magistrado Vargas Valdez recalcó que la responsabilidad de quienes imparten la justicia electoral, es enorme ya que son la última instancia de defensa de la democracia y son la balanza que resuelve el desacuerdo y la exclusión.

Foto: El Universal

“En un mundo tecnológico y globalizado, sólo la coordinación, la colaboración y el intercambio internacional de experiencias y buenas prácticas, nos permitirá atender esa alta responsabilidad con la velocidad que requieren los retos que estamos enfrentando. Lo que decidimos el día de hoy, sienta las bases sólidas de colaboración internacional para compartir experiencias comunes y buenas prácticas que, sin duda, serán de gran utilidad para atender los retos de las democracias contemporáneas”, subrayó.

También puedes leer