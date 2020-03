TEPJF confirma a Ackerman en Comité de Evaluación del INE

Ciudad de México.-La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó por mayoría la designación de John Mill Ackerman Rose como integrante del Comité Técnico de Evaluación para la elección de consejeras y consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).



El 25 de febrero, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados la designación de John Mill Ackerman Rose como uno de los dos integrantes del Comité de Evaluación.

El 28 de febrero, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) impugnaron directamente ante esta Sala Superior la designación, mientras que el diputado Adolfo Torres Ramírez y el Partido Acción Nacional (PAN) presentaron demandas a fin de impugnar la instalación del Comité de Evaluación, por parte de la Junta de Coordinación Política.En sesión pública, las magistradas y los magistrados consideraron que no se acreditó la pertenencia de Ackerman al Instituto de Formación Política de Morena, al no estar debidamente conformado e instalado a la fecha de designación.Además, se definió que dicho Instituto no es un órgano de dirección del partido porque solamente tiene funciones educativas.