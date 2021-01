TEPJF perdona a Andrés Manuel López Obrador criticas a la alianza PRI-PAN-PRD

México.- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue "perdonado" por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al no encontrarse culpase de incurrir en ningún tipo de violencia al realizar criticas en Baja California a la alianza del PRI-PAN-PRD.

Por mayoría de votos, la Sala Superior del TEPJF exoneró a Andrés Manuel López Obrador, el día de la votación solo estuvieron presente cinco magistrados, de los cuales dos votaron en contra y tres a favor.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Fueron los magistrados José Luis Vargas, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña quienes votaron a favor y Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón los que escogieron estar en contra, de esta forma se determinó la inexistencia de la vulneración al principio de parcialidad y neutralidad con que debe conducir el Presidente.

El 28 de noviembre Andrés Manuel López Obrador se encontraba en una gira en Baja California, donde, en su mañanera, criticó de forma directa la unión de los partidos PAN, PRI Y PRD para las próximas elecciones, los cuales buscan sacar del poder a Morena, el mandatario dijo que, después de tantos años, estos partidos muestran que son los mismos.

“Ahora que estuve en Baja California me dio mucho gusto, lo celebré porque no deja de ser un timbre de orgullo el haber dicho hace muchos años que eran lo mismo el PRI y el PAN, que era el PRIAN; y todavía muchos pensaban que era una exageración de mi parte, que estaba yo inventando. Ahora que voy me informo que se van a aliar el PRI y el PAN en Baja California, ya van juntos en contra de nuestro proyecto. Imagínense la dicha enorme que me produce el tener la razón histórica”. mención AMLO en la conferencia.

El mandatario también señaló que esta unión se debe a que en las próximas elecciones, las cuales serán las más grandes en la historia de México, se estarán eligiendo a 15 gobernadores y también se renovará la Cámara de Diputados, la cual es fundamental para las facultades del Poder Legislativo.