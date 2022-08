TEPJF 'perdona' a Ebrard y Sheinbaum; no hicieron actos anticipados de campaña

México.- La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum no realizaron actos anticipados de campaña al acudir a los mítines de Morena para las elecciones de 2022.

En su sesión del jueves 25 de agosto, los magistrados del Tribunal Electoral decidieron no sancionar al canciller y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ya que no se comprobó que hayan llamado al voto o apoyo a su favor para las elecciones de 2024, a las que tanto Ebrard como Sheinbaum aspiran.

La Sala Superior del TEPJF le había ordenado a la Sala Regional volver a analizar si los morenistas incurrieron en actos anticipados de campaña, pero esta vez considerando el contexto de su participación, el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador a las "corcholatas" y si su presencia en los mítines podría causar inequidad en las elecciones de 2024.

Los magistrados de la Sala Regional determinaron que ni Marcelo Ebrard ni Claudia Sheinbaum incurrieron en acto anticipados de campaña, pues aunque acudieron a lo eventos, tuvieron posicionamientos políticos y manifestaron su apoyo a los candidatos, no hay elementos de "un impacto concreto al proceso del 2024".

"Claro que tuvieron posicionamientos políticos y de apoyo a los candidatos, pero no a la campaña del 2024. Sí tenemos la presencia pero no elementos de ilícitos electorales", concluyó la magistrada Gabriela Villafuerte.

En el caso de Sheinbaum, el PRI la denunció por acudir a los eventos de campaña de Morena en Hidalgo, Durango, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas, e identificarse ante los militantes como una probable aspirante a las elecciones presidenciales.

Los priistas acusaron que la jefa de gobierno de la CDMX promovió su imagen rumbo a 2024 al declarar que "México está listo para una presidenta, para una astronauta, para una ingeniera".

Sin embargo, el TEPJF concluyó que "no se emitieron expresiones" para pedir apoyo o votos a su favor, además de que todavía no existe ningún registro formal de la morenista o un "proyecto de continuidad en el gobierno", por lo que no incurrió en actos anticipados de campaña.

Por otra parte, Marcelo Ebrard fue denunciado por asistir a un acto de campaña de Américo Villarreal, el candidato de Morena que ganó la gubernatura de Tamaulipas.

Los magistrados señalaron que el canciller tampoco incurrió en actos anticipados de campaña, ya que "no hay petición de apoyo para una eventual candidatura en el proceso de renovación de la presidencia de la República 2023-2024 o exprese rechazo por alguna presunta candidatura o partido político".

De igual manera advirtieron que Ebrard no generó inequidad rumbo a 2024, porque se dedicó a apoyar a los candidatos de Morena para la elección del pasado 5 de junio, "sin que expresara manifestación alguna que influyera en la voluntad de las personas" para el proceso electoral.