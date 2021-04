TEPJF regresa a Raúl Morón candidatura a gobernador de Michoacán, abanderado por Morena

Michoacán. - Durante el viernes la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la declaratoria de la negativa del derecho de Raúl Morón Orozco a ser registrado como candidato de Morena al gobierno de Michoacán, por lo que el coordinador de la 4T contendrá por las elecciones del 6 de junio.

Los magistrados valoraron que Morena ni Morón incurrieron en la omisión de presentar informe de ingresos y gastos de precampaña del candidato, sin embargo, si en la presentación de datos de manera extemporánea, por lo que será el INE quien valore la situación y establezca una sanción.

El candidato de Morena se le atribuyó el no haber reportado los gastos de precampaña derivada de una presunta entrevista realizada en Facebook, la cual se llevó a cabo en el periodo de intercampañas, registrándose en las precampañas y antes del arranque de campaña electoral.

Ante este panorama se determinó que no hubo pruebas de actividad proselitista, por lo que no se acreditó una infracción de falta de presentación de informe sobre los gastos, por lo que no había motivo para sancionar con la declaratoria de pérdida del derecho a la candidatura.

Mediante sus redes sociales, el candidato a la gubernatura de Michoacán, informó que el TEPJF falló en favor de Raúl Morón y podría continuar con su contienda electoral para ocupar el puesto del estado, así lo señaló el coordinador de la cuarta transformación de la meseta purépecha.

“¡El @TEPJF_informa nos dio la razón! Restablecieron mi derecho a ser votado, la sanción impuesta por el @INEMexico fue revocada. Ahora estamos a la espera de que la autoridad electoral me otorgue el registro de mi candidatura para que iniciemos la campaña”. agregó Morón en su cuenta oficial.

Anuncia Morón caravana apoyo de Morena en Michoacán

De igual manera, las caravanas de Morena que defendían la candidatura de Morón continúan partiendo de diferentes partes de Michoacán, esta última con el objetivo de llegar a las instalaciones del INE en la capital del país y agradeció a los simpatizantes que lo acompañaron en este proceso de impugnación.

“La caravana #DefendamosLaEsperanza continúa su camino y hoy llegará hasta las oficinas del @INEMexico en la capital del país. Agradezco a todas las personas que se han sumado a este movimiento y a la transformación de Michoacán. Ánimo, el cambio ya viene. ¡#NadaNosDetiene!”, agregó Morón.